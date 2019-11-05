Українців чекають істотні зміни: Мінфін озвучив план на 2020 рік

Міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що проєкт державного бюджету України зазнав суттєвих змін проти першого кошторису, презентованого у Верховній Раді.

"На це є дві причини: новий макропрогноз і нова законодавча база разом із депутатськими пропозиціями", – повідомила вона у інтерв’ю "ЕП".

"Це хороший і збалансований бюджет, який високо оцінили наші міжнародні партнери і в якому ми спробували відобразити всі пріоритети уряду. Хоча ми його подавали до узгодження плану дій уряду, міністри день і ніч працювали над своїми частинами", – додала Маркарова.

Вона наголосила, що за неповні два місяці роботи парламент ухвалив багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання.

Зокрема, йдеться про закони щодо концесії, приватизації, вирівнювання правил гри на митниці, створення уповноважених економічних операторів, про спільний режим транзиту.

"Зрозуміло, що всі ці речі будуть імплементуватися протягом року, але всі вони в середньостроковій перспективі серйозно вплинуть на економічне зростання. 5-7% – наша мета. Вона амбітна, але досяжна. Проте бюджет не може розраховуватися на меті, він розраховується на макропрогнозі", – підкреслила Маркарова.

Ще одна новація бюджету-2020 – злиття трьох програм видатків на субсидії в одну і скорочення загальної суми видатків на 10,4 млрд грн проти 2019 року.

"У нас завжди була одна стаття видатків на субсидії, а друга – на закупівлю скрапленого газу та твердого пічного палива. У 2018 році видатки на субсидії розділилися на дві програми, тому що ми в пілотному режимі починали їхню монетизацію. З 2020 року ми передаємо всі субсидії Міністерству соціальної політики, де вони й мали бути, та об'єднуємо усі три програми", – резюмувала Маркарова.

Проєкт державного бюджету України зазнав суттєвих змін порівняно з першим презентованим у Верховній Раді кошторисом

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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