Українці зможуть заробити на субсидії: як отримати вигоду від монетизації

Українці з 1 березня почали отримувати субсидії готівкою на руки і тепер зобов'язані самостійно розрахуватися за спожиті минулого місяця електроенергію, газ, тепло і воду.

Гроші, які залишаться після оплати комунальних послуг, можна буде використовувати на свій розсуд, повідомляє OBOZREVATEL.

Уряд очікує, що за рік українці завдяки монетизації субсидій зможуть заробити до 5-6 тисяч гривень.

Більше інших заощадити зможуть люди, які проживають у приватних будинках і топлять газом.

Зокрема, субсидія в Україні нараховується не на реальні обсяги споживання, а на норми. У зв'язку з цим у періоди потепління, коли споживання газу падає, можна істотно заощадити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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