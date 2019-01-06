Українці зможуть по-іншому купувати валюту: що важливо знати

Українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не тільки в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й в поштових відділеннях.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України. Зокрема, оператори поштового зв'язку зможуть отримувати від НБУ ліцензії на здійснення валютних операцій за умов:

наявності у них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України;

отримання не менше 50% доходів від діяльності в сфері надання послуг поштового зв'язку;

відповідності вимогам фінансового стану, структури власності, ділової репутації (в тому числі їх керівників та власників істотної участі) та професійної придатності керівників.

Долари

Крім того, Нацбанк пом'якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі готівковою валютою небанківським фінансовим установам (НФУ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з лютого 2019 року частка українців зможе отримувати зарплати в доларах, а деякі рублі заборонять.