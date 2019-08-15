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Українці зможуть літати до Італії за 50 євро: що відомо

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Український лоукостер SkyUp з 12 грудня 2019 року запустить рейс з Києва до італійського Турина.

Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по четвергах і неділях. Вартість квитків стартує від 1410 грн в один кінець без багажу.

Польоти будуть здійснювати до 28 березня 2020 року.

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SkyUp запустить рейси до ЄС відразу з трьох міст України

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Україні лоукостер SkyUp з жовтня запустить три нові внутрішні рейси. Вони з'являться з Києва до Харкова і Запоріжжя, і зі Львова до Харкова. Також збільшать частоту рейсів на маршруті Київ-Львів

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Місце
Україна
Тег
SkyUp
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