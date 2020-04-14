Головна Новини
14 квітня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Українці суттєво збідніли за місяць: з'явилися дані свіжого опитування

Читати матеріал російською

Більше половини українців збідніли за останні півроку: згідно з проведеним опитуванням – 61% респондентів стали біднішими за останній місяць.

Відповідне дослідження було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" з 10 по 12 квітня.

Так, 51% респондентів відчули погіршення економічного становища своєї родини за останнє півріччя, у 42% воно залишилося незмінним і 6% заявили про поліпшення.

Українці суттєво збідніли за місяць: з'явилися дані свіжого опитування

Якщо говорити про зміни у фінансовій ситуації в близькій перспективі, то 61% опитаних відчули погіршення протягом останнього місяця, 35% не відчувають змін і лише 3% повідомили про поліпшення.

Соціологи зазначили, що більш песимістичними в своїх оцінках були люди похилого віку і бідні громадяни.

На питання про економічні перспективи держави в найближче півріччя, 68% відповіли, що ситуація погіршиться, 13% не прогнозують ніяких змін, 9% бачать поліпшення ситуації.

Всього методом телефонного інтерв'ю було опитано 2 тис. респондентів.

Українці суттєво збідніли за місяць: з'явилися дані свіжого опитування

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели надзвичайний стан по всій країні. Пізніше в Кабміні повідомили, що частина карантинних заходів може діяти в Україні до вересня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Теги
опрос бідність
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
ну зачем же так?) шмаркли не зря летали за счет жены в Оман...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги