Українці заплатять за кожного нардепа по 350 тисяч гривень: що відомо

У 2020 році українці заплатять за утримання одного народного депутата 344,9 тис. гривень. Такі дані містяться в бюджеті на наступний рік, прийнятому Верховною Радою 14 листопада.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора". Відзначається, що компенсація проїзду по території України для одного депутата на рік становить 90 тис. гривень, відповідно це 7,5 тис. на місяць.

Відрядження помічників депутатів у виборчі округи обійдуться в 8 тис. гривень за 10 місяців, тобто 800 грн на місяць.

На утримання приміщень у виборчих округах планується 2 тис. гривень на рік або 167 грн на місяць, ще 670 грн на рік - витрати, пов'язані з організацією зустрічей з виборцями.

Загалом, якщо говорити про витрати не в перерахунку на одного депутата, то в кошторисі на 2020 рік закладено трохи більші суми, ніж за 2018 і 2019 роки. Варто зазначити, що для минулого року парламент не затверджував окремого кошторису, а користувався прийнятим документом для 2018 року.

Для здійснення законотворчої діяльності парламенту у 2020 році передбачено 1,4 млрд гривень. У цю суму входить оплата праці, закупівля товарів, оплата послуг (крім комунальних) та ін. Якщо порівнювати з попередніми двома роками, то сума витрат зросла трохи більше, ніж на 30 млн гривень. Так, в кошторисах 2018 і 2019 на ці витрати були закладені по 1,12 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в четвер, 14 листопада, ухвалила у другому читанні і за основу бюджет України на 2020 рік. За законопроект №2000 проголосували 280 народних депутатів.

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