Скільки українці витрачають на продукти: озвучена значна сума

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса, свідчить щоквартальне дослідження Державної служби статистики про грошові витрати домогосподарств.

Зокрема на м'ясні вироби українці витрачають близько 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на купівлю картоплі.

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, те, що продукт не містить ГМО, має довести лабораторне дослідження.

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