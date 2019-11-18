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18 листопада • оновлено в 14:12
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Скільки українці витрачають на продукти: озвучена значна сума

1.7т
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В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса, свідчить щоквартальне дослідження Державної служби статистики про грошові витрати домогосподарств.

Зокрема на м'ясні вироби українці витрачають близько 25% від зазначеної суми на місяць.

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Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на купівлю картоплі.

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, те, що продукт не містить ГМО, має довести лабораторне дослідження.

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Читайте всі новини по темі "Якість продуктів в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Теми
Якість продуктів в Україні Ціни на продукти
Місце
Україна
Тег
продукти
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коршун федот
коршун федот
Мон.гол.оиды - бясплатно ягель собЯрають. Это , конечно , плюс. Но опять же - бояра дорогая, да зимой жо.па к очку примепрзаеть-это, минус
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
коршун федот, я в неделю трачу больше чем вся твоя зарплата, дурачок
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а я в день больше косаря рублей, зато доедаю последнего ежика)))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы должны меньше есть, но больше работать - это евро стандарты.
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