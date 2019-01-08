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Українці відмовляються від дітей за тисячу: батьки наживаються, а судять матерів

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Кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом, а кількість матерів-одиначок за 10 років зросла у 23 рази. Левова частка "одиначок" живе з батьками, але при цьому щомісяця отримує допомогу з бюджету.

Щоб збільшити розмір субсидії та суму такої виплати, українці не тільки відмовляються від батьківства, а й приховують свої реальні доходи, оформлюються на мінімалку. І тоді як одні чесно платять податки, інші незаконно отримують зібрані з усіх працюючих кошти. Батьки за власним бажанням позбавляють себе всіх прав на дитину заради матеріальної допомоги розміром одна-дві тисячі гривень.

OBOZREVATEL з'ясував, чому соціальна допомога в Україні стимулює "безбатьківство" і як виправити ситуацію.

Як Україна перетворюється на країну "одиначок"

У 2002 році допомогу від держави отримували 27,2 тис. самотніх мам. Розмір виплати становив 10% мінімальної зарплати. На той час 11,8 грн на місяць (якщо перерахувати за чинною мінімалкою, розмір виплати досяг би 417,3 грн).

Поступово виплату одиначкам в Україні підвищували, після 2002-го її підняли до рівня 10% прожиткового мінімуму на дитину (на той час 30,7 грн на дитину до 6 років), а починаючи з 2005-го почали виплачувати різницю між фактичними доходами і прожитковим мінімумом. Нові принципи розрахунку спровокували справжній "бум сирітства". За 10 років (з 2002-го по 2012-й) кількість матерів-одиначок збільшилася у 23 рази — до 610,8 тис. При цьому майже удвічі збільшилася кількість тих, хто заводить дітей поза шлюбом.

Питання офіційної реєстрації шлюбу — особиста справа кожного. Але українці ж пішли далі: зовсім перестали реєструвати батьківство. Так просто вигідніше. Згідно із законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", на виплату мають право жінки, які не перебувають у шлюбі і при цьому у свідоцтві про народження відсутній запис про батька.

Деякі цифри:

  • У 23 рази — зросла кількість матерів-одиначок за 10 років;

  • 2118 грн — максимальна щомісячна виплата матері-одиначці;

  • Удвічі — збільшилася кількість народжених поза шлюбом дітей з 1990 року.

В результаті серед армії самотніх матерів величезна кількість жінок, які живуть у цивільному шлюбі зі своїми чоловіками. При цьому дитина записана на прізвище мами, а у свідоцтві про народження батька зовсім немає. Українські тата готові продати своє право на дитину за 2118 грн у місяць. Такий максимальний розмір допомоги на дитину. Якщо ж мати оформлена на мінімалку, розмір допомоги на таку дитину складе всього 1090,5 грн.

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Судячи з реєстру судових рішень, таких випадків в Україні — тисячі. І це лише ті, хто "попався". Наприклад, у кінці грудня 2018-го в Ужгороді місцева прокуратура відсудила у "матері-одиначки" п'яти дітей понад 20 тис. грн. Як зазначається у протоколі судового засідання, жінка проживала з реальним батьком дітей, хоча у свідоцтвах про народження його не вказала.

Прокуратурі вдалося довести, що батько жив з дітьми щонайменше з травня 2016-го по жовтень 2017-го. І за ці 1,5 року жінка отримала від держави допомогу як мати-одиначка у розмірі понад 20 тис. грн. Рішенням суду всі ці гроші доведеться повернути до бюджету.

"Не перебуваючи офіційно у шлюбі, усвідомлюючи, що факт встановлення батьківства є підставою для припинення виплат соціальної допомоги як самотній матері, з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала матеріальну допомогу...", — йдеться у рішенні суду.

Що цікаво, карають за таке порушення матерів, а ось батьки, які погодилися фактично продати право на дитину за соцдопомогу, залишаються безкарними. Судять матерів, на яких оформляли виплати.

Наявну проблему також визнають і у Міністерстві соціальної політики. Як заявив голова відомства Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів: "людям просто невигідно реєструвати шлюб".

"В разі призначення субсидії ти можеш уникнути обліку своїх доходів, якщо у тебе немає чоловіка — ти отримуєш допомогу, як мати-одиначка, ти отримуєш державну соціальну допомогу, малозабезпеченість. Сама наша система соціального захисту, як це не страшно звучить, стимулює людей не вступати у шлюб ", — заявив Рева.

Як врятувати ситуацію: перевірки і нові критерії оцінки

У багатьох країнах світу допомога матерям-одиначкам стимулює оформлювати незареєстрований шлюб, при цьому кожна держава по-своєму знаходить порушників. "В Україні є певна частина, яка намагається скористатися соціальною допомогою і реєструється матерями-одиначками, проживаючи в цивільному шлюбі. Проблема виникає не тільки у нас. Приклад — Швеція, там близько 60% дітей народжуються поза шлюбом і розмір соціальної допомоги там значно вищий. Там і податки високі", — розповідає OBOZREVATEL професор, доктор економічних наук Ірина Курило.

Українці відмовляються від дітей за тисячу: батьки наживаються, а судять матерів

У США право на допомогу самотній матері надається тільки за умови, що вона працює щонайменше 30 годин на тиждень (або 6 годин в день при п'ятиденці). При цьому така практика — далеко не в усіх штатах. Найчастіше одиначкам надають продуктові талони і допомагають оплачувати оренду і навчання. При цьому якщо виявиться, що тато насправді проживає з сім'єю, батьки такої дитини ризикують отримати реальний термін за крадіжку у держави.

В Україні ж, вважає експерт Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько, необхідно найперше перестати розмежовувати допомогу матерям-одиначкам та допомогу малозабезпеченим. Важливо при цьому посилювати контроль всіх соціальних виплат.

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"Зараз розробляється механізм соціальної інспекції. Необхідно використовувати критерії оцінки матеріального стану сім'ї. Враховувати, чи є в родині зареєстрований працездатного віку, який при цьому офіційно не працює, яким майном володіє сім'я. При цьому, звичайно, важливо не принижувати одержувачів соцдопомоги. Ніхто не ходитиме і не заглядатиме у холодильник", — розповідає Черенько.

Також вирішити наявну проблему дозволили б нововведення в чинних законах.

Що робити:

  • посилити контроль "пільговиків", ввести непряму оцінку доходів;

  • посилити покарання за незаконне отримання допомоги (зараз у кращому разі отримані кошти повертають до бюджету);

  • зобов'язати матерів-одиначок отримувати власний дохід (за прикладом США);

  • перевіряти під час призначення допомоги, чи реально батько не проживає з сім'єю (візити інспекторів, опитування сусідів);

  • визначати батьківство за допомогою судової експерти і отримувати аліменти;

  • популяризувати відповідальне батьківство.

До речі, від офіційної відсутності батька потерпають обидві сторони. Мати не має права подати на аліменти (розмір яких буде вищим за виплату) у разі розлучення, а батько не має права відвідувати дитину (тільки з дозволу матері), не приймає рішення про місце проживання, поїздки за кордон тощо.

Адвокат Діна Дрижакова пояснює: якщо вже така ситуація склалася, при цьому мати, наприклад, хоче подати на аліменти, або ж батько хоче брати участь у вихованні дитини та забезпечити спілкування з ним, доведеться звертатися до суду. "Довести батьківство реально, але це займе певний час. Робиться тест на батьківство, плюс свідчення в суді знайомих сім'ї і сусідів. Таким чином можна довести факт біологічного батьківства, а відповідно і права на дитину. Щодо матері теж є реальна можливість подати на аліменти — звісно ж після встановлення факту батьківства в судовому порядку або самостійного визнання батьком батьківства", — розповідає адвокат.

Українці, які незаконно одержують допомогу від держави, фактично крадуть в усіх платників податків. І доти, доки контроль над такими виплатами не посилять, а створені стимули "самотності" не усунуть, разом з дійсно нужденними мільярди гривень витрачатимуть на цілу армію порушників.

Детальніше про інші соціальні виплати в Україні читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Соціальні виплати
Місце
Україна
Теги
аліментибатьківствоЗаконодавство
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Поки міністри будуть отримувати зряплату в сотні тисяч гривень,а простий люд півтори-три тисячі гривень,так воно і буде...
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Прям как в анекдоте. Зато як спиваем.
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