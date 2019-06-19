Українці стануть багатшими: на скільки і коли

Всесвітній банк погіршив оцінку перспективу зростання ВВП України до 2,7%, проте погіршення економічного стану українців не буде.

З урахуванням того, що соціальні стандарти не знизяться, українці в цьому році отримають на 2,7% більше товарів і послуг, ніж в минулому. Тобто стануть на 2,7% багатшими, повідомляє "Сегодня".

При цьому експерти відзначають, що більш коректно порівнювати не вчорашній і сьогоднішній день, а те, як змінюється ситуація навколо.

"Якщо порівнювати себе з собою вчорашніми, то все, начебто, непогано. Але це так не працює. Тому що люди порівнюють себе з оточенням. Вони їдуть до Польщі і бачать, що там життя поліпшується швидше, ніж у нас. Їдуть в Західну Європу чи Штати і бачать, що там взагалі економіка зростає космічними темпами", – повідомив економічний експерт Тарас Козак.

За його словами, за підсумками року українці стануть багатшими, ніж вчора, але біднішими, ніж поляки.

З урахуванням того, що соціальні стандарти не знизяться, українці в цьому році отримають на 2,7% більше товарів і послуг

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень.

Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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