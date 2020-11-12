Ціна "Нафтогазу" найнижча за останні три роки, – Коболєв

Ціна газу, яку пропонує ГК "Нафтогаз України" зараз, нижча, ніж за три попередні роки. І є приблизно на 40% нижчою, ніж у інших постачальників газу. Щоденно заявки на підключення до ГК "Нафтогаз України" подають до 5 тисяч українців.

Про це заявив глава НАК Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Ціна "Нафтогазу" від цієї ціни (найбільшого гравця ринку постачання газу для населення. — Ред.) в менший бік відрізняється приблизно на 40%. Наша ціна на поточний місяць становить 6,33 грн, а якщо хтось забажає купити газ на весь рік, це буде 6,45 грн. Це суттєво дешевше", – розповів Коболєв.

За його словами,ціна, яку пропонує "Нафтогаз", нижча, ніж за три попередні роки. Кожен український споживач може вільно змінювати постачальника газу.

"Ми маємо бажання отримати більшу долю ринку, постійних лояльних клієнтів і обрали комерційну тактику розширення. Ми пропонуємо ринкову ціну, але нижчу від конкурентів. В цьому сенс ринку — конкурувати за клієнта", — зауважив Коболєв.

Він пояснив, що "Нафтогаз" не регулює ціну на газ для населення і постачає його напряму лише 2% побутових споживачів.

"Населенню газ постачають приватні газзбути. Доля "Нафтогазу" на ринку для населення становить величезних 2%. 98% населення наразі не купують газ у "Нафтогазу", вони купують у приватних компаній, які дуже давно існують на ринку. Вони не пройшли процес відокремлення (анбандлінг, відокремлення розподілу газу від продажу. – Ред.), вони є монополістами в кожній окремій області і зараз встановлюють ціну газу", — розповів Коболєв.

Він додав, що приблизно 5000 заявок щодня подають українці, щоб перейти від газзбутів до ГК "Нафтогаз України".

"Наразі темп, який ми бачимо — приблизно 5000 заявок на день. Протягом кількох днів ми конвертуємо 60-70% заявок і вони стають нашими клієнтами", — розповів Коболєв.

Очільник "Нафтогазу" уточнив, що затримки в приєднанні за рештою 30-40% заявок спричинені труднощами з документами.

"Ми хочемо йти до регулятора з ініціативою як це (перехід. — Ред.) спростити і зобов'язати облгази видавати клієнту QR-код, щоб ми могли брати з бази дані споживачів. Ця ідея спростить процедуру і полегшить перехід споживача до будь-якого постачальника, не тільки "Нафтогазу", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня 2020 року уряд припинив дію режиму спецобов’язків на ринку газу для населення і з того часу ціна газу самостійно визначається постачальником газу. Споживачі можуть вільно змінювати постачальника: процедура переходу до нового постачальника займає від трьох днів і може проходити в електронному режимі.