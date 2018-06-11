Українці продали рекордний обсяг валюти

В Україні за підсумками травня чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) валюти населенням склав 350,6 млн доларів.

Зокрема, в травні населення продало банкам майже 1,1 млрд доларів, свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України.

Це є рекордним показником з 2015 року. При цьому українці купили валюти на 723,3 млн доларів - рекордний показник з грудня 2017 року.

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У квітні цього року чистий продаж валюти українцями склав 234,7 млн, що в два рази більше в порівнянні з березнем.

Всього з початку 2018 року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки склав 966 млн доларів.

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