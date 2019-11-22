В Україні з'явиться перший платний автобан: стало відомо, коли і де

Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні збудують через 3-4 роки.

"Потрібно розуміти, що якщо дорога платна, то якийсь інвестор будує цю дорогу. Ви приблизно розумієте, що от є певна ділянка, яка зацікавить потенційних інвесторів. Перше там – техніко-економічне обґрунтування. Далі – контрактування і структурування цієї угоди", – повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у інтерв’ю ТСН.

"Мабуть, таки перший проєкт буде із застосуванням державної гарантії. Тому що вкладатись у нашу інфраструктуру, будучи першими інвесторами, без державних гарантій мало хто захоче. І потім будівництво. Якщо ми говоримо супероптимістично – це 3-4 роки. Моя власна думка", – додав Кубраков.

За його словами, дослідження Світового банку чітко виділило декілька ділянок, які мають великий трафік і потенційно привабливі для інвесторів.

"Тобто це є розширення траси до І категорії на ділянці від Рівного до Львова, є Львів-Краковець, яку згадують вже десятиріччями", – повідомив голова "Укравтодору".

Крім цього, міжнародна організація оцінювала ділянку Київ-Біла Церква.

Однак, за його словами, вона буде не такою привабливою з точки зору трафіку, враховуючи те, що зараз завершується капітальна реконструкція та ремонт траси Київ-Одеса.

Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні збудують через 3-4 роки

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте шляхи, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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