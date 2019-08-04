Українці не отримають другу пенсію: що про це відомо

В Україні не завершили пенсійну реформу, згідно з якою населення могло б отримувати крім базової пенсії ще й другу - накопичувальну.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. При цьому в уряді не зважилися запустити другий етап реформи, але в документах прописали зобов'язання розробити відповідні зміни.

Крім того, за інформацією OBOZREVATEL, поспішати з запуском другого рівня не рекомендували і в МВФ. В результаті досі в країні працює тільки перший рівень пенсійної системи – солідарний.

Відзначимо, що накопичувальний (другий) рівень пенсійної системи – обов'язкові платежі з зарплат на свій особистий рахунок, з якого кошти можна буде отримати при досягненні певного віку або за певних обставин.

При цьому, солідарний (перший) рівень пенсійної системи – це базова пенсія.

За старою моделлю додатковий податок і право на другу пенсію отримають українці не старше 35 років, пояснює науковець Лідія Ткаченко. При цьому внесок повинен становити близько 7%.

Для прикладу, OBOZREVATEL підрахував, яким би був розмір другої пенсії кранівника зі стажем 35 років, який заробляв 15 тис. грн. Згідно з розрахунками Нацкомісії з цінних паперів, при додатковому внеску в 7% (кранівник відноситься до другого списку професій), розмір другої пенсії повинен скласти 10,2%.

Таким чином, основна пенсія (якщо виходити в цьому році) була б на рівні 3,7 тис. грн, а "друга" – 1,5 тис. грн. Тобто в сумі кранівник на пенсії, якби запропоновані правила повноцінно діяли, отримував би 5,2 тис. грн.

Пенсії в Україні

Варто також враховувати, що якщо економіка України буде активно розвиватися, то приватні пенсійні фонди зможуть примножити заощадження більш значно. Тоді замість 1,5 тис. можна буде отримувати, наприклад, 2 тис. грн. Крім того, згідно із законопроектом, при виході на заслужений відпочинок можна буде отримувати разову виплату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

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