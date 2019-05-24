Українці назвали суму витрат на продукти

В Україні в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 3649 гривень на місяць.

Найбільшу статтю витрат становлять м'ясо і м'ясопродукти – 23,3% або 850 гривень на місяць, повідомляє Державна служба статистики з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України в IV кварталі 2018 року.

Істотними є витрати на хліб і хлібопродукти – 16,5% або 599 гривень на місяць. Слідом ідуть молоко, сир і яйця – 13,6% або 496 гривень на місяць.

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За овочі одне домогосподарство в середньому платить 6,7% або 245 гривень на місяць.

Держстат опублікував актуальні дані

Відповідне дослідження торкнулося понад 8 тисяч домогосподарств. Середній еквівалентний розмір сім'ї, згідно з даними Держстату, становить 2,1 людини.

Одне домогосподарство витрачає на харчування 3649 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скоро вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"У травні якраз найсильніше знижуються ціни, тому що збільшується пропозиція вітчизняної продукції. Поки по деяких позиціях присутній імпорт, але в травні майже весь імпорт з ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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