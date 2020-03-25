Українці можуть платити менше за опалення: озвучено простий спосіб

У будинках з горизонтальною розводкою системи опалення 100% квартир слід обладнати індивідуальними (поквартирними) лічильниками тепла і регуляторами на радіаторні батареї, щоб суми в платіжках знизилися.

Про це повідомив експерт в сфері енергоефективності Антон Ковалишин, сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Він також уточнив, що якщо ціни на нафту будуть знижуватися, то з часом це відобразиться і на тарифах на газ.

Індивідуальний тепловий пункт на рівні з погодозалежною автоматикою дозволить заощадити від 10 до 40%.

Економія на опаленні

"А балансування стояків забезпечить рівномірний розподіл тепла по всьому будинку, щоб у всіх квартирах було однаково комфортно – не жарко і не холодно. Термоізоляція інженерних комунікацій дозволить також зберегти тепло по шляху теплоносія з підвалу в квартири. Якщо в будинку дахова газова котельня – можливо її пора модернізувати, встановити більш сучасну", – додав Ковалишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через падіння цін на нафту на світових ринках різко знизився тариф і на газ. В результаті сім'я, яка опалює будинок блакитним паливом, може заощадити близько 280 грн на місяць.

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