У київському регіоні оренда двокімнатної квартири коштує стільки ж, скільки зняти чотири трикімнатні на Волині чи Житомирщині.

Про це сказано в матеріалі UBR. Відзначається, що українці кинулися знімати заміські будинки і дачі на час карантину.

Найсильніше в I кварталі 2020 року активізувалися орендарі з таких областей:

Тернопільській області – кількість тих, хто відгукувався на оголошення, збільшилася на 25%;

серед людей в пошуках будинків стало більше жителів Київської області – на 9% в порівнянні з минулим кварталом, та й пропозицій для них також стало більше на 22%, в той час як майже по всій Україні спостерігається деякий спад кількості пропозицій.

Активізувалися і власники нерухомості. У тій же Київській області в порівнянні з березнем 2019 року тут стало більше пропозицій по оренді житла за містом на 5%.

Також зростання пропозицій можна помітити на Херсонщині – 4%.

Майже в половині регіонів України стали частіше пропонувати в оренду невеликі будинки – до 4 кімнат.

Вартість оренди заміських будинків безпосередньо залежить від регіону.

За даними I кварталу, дорожче обійшлося б пожити на дачі або в котеджі в Київській області – тут в середньому просять майже 28 000 грн/міс. У порівнянні з IV кварталом ціни зросли на 28%.

А ось бюджетними пропозиціями можуть похвалитися Сумська та Харківська області. Тут провести час на заміській фазенді можна всього за 2000 грн/міс. Більш того, в порівнянні з минулим кварталом ціни в другому регіоні впали на 1000 грн.

Ціни на оренду житла на карантині

Вигідніше зараз орендувати заміське житло в Одеській області, адже тут будинки подешевшали на 12% в порівнянні з березнем минулого року. В середньому орендна плата в місяць тут зараз становить 15 000 грн.

Заощадити можуть і жителі Житомирщини – якщо рік тому орендодавці просили 3350 грн за оренду будинку, то сьогодні його можна зняти за 2200 грн/міс.

Є й регіони, в яких відбулося невелике подорожчання.

Наприклад, найбільше піднялася вартість в Київській області, де шукають як маленькі, так і великі будинки. У порівнянні з березнем минулого року ціни тут збільшилися більш ніж на 50%.

Також більше стали просити орендодавці на Закарпатті – доведеться переплатити на 5100 грн в порівнянні з цим же місяцем в 2019-му.

Докласти доведеться і за оренду будинку на Волині – 3000 грн, у Львівській та Миколаївській областях – по 2400 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин попит на оренду впав на 70%, квартири на тривалий термін впали в ціні на 30%, а подобова оренда – удвічі. Експерти радять: для тих, хто вже давно думав поміняти орендоване житло, карантин – кращий період.

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