Українці кинулися на заробітки в Росію: з'явилася моторошна статистика

Українці продовжують їздити на заробітки до країни-агресора. У період з січня по червень 2018 року близько 238 тисяч осіб виїхали в Росію на заробітки, ще 242,2 тисячі поїхали туди з приватним візитом.

Як пише UBR, посилаючись на міграційні дані Міністерства внутрішніх справ РФ, за перші півроку 12,6 тисяч українців приїхали в Росію з метою навчання, 16,6 тисячі - з метою туризму. Більше того, за вказаний період близько 39,6 тисяч українців отримали російське громадянство, ще 30,4 тисячі - посвідки на постійне проживання.

У свою чергу в російському МВС зазначають, що у 2017 році на заробітки в РФ приїхало півмільйона громадян України, при цьому близько 85 тисяч українських громадян отримали російське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним наслідком трудової міграції для України є скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить близько 100 тис. українців.

У той же час міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (зокрема дітей заробітчан).