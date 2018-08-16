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Українці кинулися на заробітки в Росію: з'явилася моторошна статистика

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Українці продовжують їздити на заробітки до країни-агресора. У період з січня по червень 2018 року близько 238 тисяч осіб виїхали в Росію на заробітки, ще 242,2 тисячі поїхали туди з приватним візитом.

Як пише UBR, посилаючись на міграційні дані Міністерства внутрішніх справ РФ, за перші півроку 12,6 тисяч українців приїхали в Росію з метою навчання, 16,6 тисячі - з метою туризму. Більше того, за вказаний період близько 39,6 тисяч українців отримали російське громадянство, ще 30,4 тисячі - посвідки на постійне проживання.

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У свою чергу в російському МВС зазначають, що у 2017 році на заробітки в РФ приїхало півмільйона громадян України, при цьому близько 85 тисяч українських громадян отримали російське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним наслідком трудової міграції для України є скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить близько 100 тис. українців.

У той же час міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (зокрема дітей заробітчан).

Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаРосіязаробітчани
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Данная новость и комментаторы ниже очередной раз указывают именно на гражданскую войну в Украине. Когда оголтелые западники пытаются неугодных с помощью оружия уничтожить или выгнать из страны.
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
В 14м туда ездило 4 млн. Сейчас 1 мил. Если усесть, что московия считает аккупационные территории Украиной, то и статистика с пмж и с щарабитчанами становится более понятной. Не пролезло. Дальше))
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Самарский Валера
Самарский Валера
Адекватные украинцы,милости просим в России,пусть упоротые сожрут там друг друга.
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