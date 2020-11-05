Українці готуються до холодів: що купують і скільки витрачають на утеплення

Українці з приходом холодів активно закуповують теплий одяг і обігрівачі. У жовтні кількість онлайн-замовлень у цих категоріях зросла на 17% порівняно з вереснем.

У топі опинилися послуги з теплоізоляції вікон і дверей, а також декор для будинку на зимову тематику. Про це повідомляє "Сегодня".

Найбільше покупці витрачаються на верхній одяг – пуховики, пальто і плащі. Витрачають на це в середньому 1200 грн. Купують також светри та кардигани. На жіночий одяг витрачають 520 грн, а на чоловічий – 570 грн.

На 13% збільшилася кількість замовлень на електричні конвектори та обігрівачі. Середній чек покупки в інтернеті – від 1550 грн – на 50% більше, ніж восени 2019 року.

З вересня по жовтень попит на теплоізоляцію і ремонт вікон, а також встановлення нових склопакетів виріс на 90%, а середній чек на 20% – 650 грн за одне замовлення.

Попит на утеплення балконів підвищився на 80%. Але середній чек водночас просів на 20% – 3600 грн. Попит на оббивку вхідних дверей виріс на 20%, середній чек упав на 12% – 980 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 26 жовтня до опалення під'єднано понад 45% житлових будинків і майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Однак на півдні країни, зокрема в Херсоні та Миколаєві, опалювальний період ще не розпочинався.