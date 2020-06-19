МоваЯзык

Топтеми:

Українським заробітчанам будуть безкоштовно шукати роботу за кордоном

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
986
українські заробітчани

Українські заробітчани більше не будуть платити за пошук роботи

В Україні агентствам з працевлаштування за кордоном заборонять брати гроші з претендентів за пошук роботи.

Така норма прописана в законопроєкті №2365, який 18 червня ухвалила Верховна Рада. Видання "Мінфін" пояснило, яким чином новий закон вплине на українських заробітчан.

На думку одних експертів, так вдасться вигнати з ринку шахраїв, які хочуть нагрітися на наших співгромадянах. Інші запевняють, що нові правила лише посприяють переділу ринку.

Основні нововведення прописані для агентств, які надають послуги з працевлаштування за кордоном.

  • По-перше, хочуть скасувати їхнє ліцензування. Замість ліцензій агентства будуть отримувати дозволи на роботу. Також компанії внесуть до спеціального реєстру і стануть перевіряти їхню діяльність.

"Отримання ліцензії – складна бюрократична схема. Я знаю випадки, коли агентство шість разів подавало документи, але в підсумку все одно отримало відмову. Але якщо є вихід на потрібного чиновника, ліцензію можна купити. Тобто, ліцензування не виконує свою головну функцію – контролю над ринком. Зате ускладнює життя законослухняним агентствам", - пояснив глава Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

  • По-друге, документ встановлює заборону для агентств брати гроші з претендентів на роботу. Всі послуги з підбору вакансії і організації виїзду повинні стати повністю безкоштовними для людей.

Передбачається, що платити за все будуть роботодавці. Пропонується механізм, за яким роботодавець дає агентству заявку і за підсумком оплачує її виконання. Здобувач при цьому нічого не платить.

З якими шахрайськими схемами стикаються українські заробітчани

Однією з головних проблем на ринку посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном є шахраї. Вони беруть зі здобувача по 100-500 євро, нібито за пошук роботи. Але в підсумку просто "пропадають" або ж відправляють людину за кордон на неіснуючу вакансію.

Залучити таких посередників до відповідальності непросто. У договорах, які вони підсовують українцям, зазвичай прописано, що плата вноситься за "інформаційні послуги".

  • По-третє, в законопроєкті передбачені жорсткі штрафи для агентств за порушення правил роботи (зокрема, платні послуги для здобувачів) до 2-5 тис. неоподатковуваних податком мінімумів (34 тис. 85 тис. грн). Як розраховують автори законопроєкту, це повинно стати вагомим аргументом для посередників дотримуватися закону.

Як буде працювати новий закон

Законодавці хочуть, щоб за послуги посередників платили виключно роботодавці. Варто відзначити, що і зараз це практикується. Але далеко не всі компанії готові щедро оплачувати підбір робітників в Україні.

Лише деякі перераховують гроші за передоплатою, більшість платить вже по факту "поставки" робітників, а в деяких випадках – після випробувального терміну.

Тобто, заборона брати гроші з претендентів може вдарити не тільки по шахраях, а й по невеликих агентствах, у яких ще не напрацьована база платоспроможних роботодавців. Зате у виграші опиняться великі агентства з працевлаштування. Не виключено, що це позначиться на пропозиції вакансій – вона звузиться.

"Такий підхід може свідчити про спробу переділу ринку. Далеко не всі європейські роботодавці кинуться оплачувати пошук робочих. До того ж багато українців працюють за кордоном неофіційно, а в цьому випадку роботодавець точно нічого не буде платити", – прояснив Аналітик інституту Growford Олексій Кущ.

Нагадаємо, що майже 100 тисяч українців в травні виїхали до Польщі на заробітки. Однак з появою можливості знову заробляти в ЄС пожвавилися і шахраї, які не проти отримати вигоду від довірливих співгромадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня в Варшаву прибув перший за карантин чартерний авіарейс з українськими заробітчанами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде блокувати виїзд працівників за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.

УкраїнаТрудова міграція з УкраїнизаробітчаниВерховна Рада України
Поділитися в Facebook
  1. /Економіка