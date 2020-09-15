Українським учителям піднімуть зарплати на 30%: озвучено терміни

В Україні з вересня зарплата вчителів зросте на 5,8%, а у 2021 році – ще на 30%.

Про це повідомив в.о міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "1+1".

"Від вересня зарплата підвищилася на 5,8%. У бюджеті ми разом із Мінфіном заклали збільшення на 30% за наступний рік зарплати вчителя", – повідомив він.

За його словами, у новій освітній програмі щодо протидії коронавірусу також закладено 1 млрд грн на наступний бюджетний рік для закупівлі обладнання для робочих місць для дистанційного навчання.

Шкарлет, зокрема, спростував інформацію щодо зняття доплат і надбавок учителям.

"Зберегли їх всі. Але завдяки зміні першого тарифного розряду, завдяки збільшенню витрат на оплату праці, завдяки збільшенню субвенції майже на 33 мільярди гривень освітній бюджет буде збільшено наступного року", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в результаті підвищення тарифних розрядів із 1 вересня зарплати вчителів зросли приблизно на 6%.

8 вересня з'явилася інформація, що через нестачу грошей призупинили дію постанови, яка передбачала підвищення посадового окладу педагогам.

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