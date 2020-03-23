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23 березня • оновлено в 13:40
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Українській владі порадили не зволікати з індексацією пенсій

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Індексацію пенсій в Україні потрібно проводити не дивлячись ні на що, оскільки вона була закладена у державний бюджет.

Про це написав у Facebook економіст Данило Монін

"Без розмов": експерт розкритикував владу за затягування індексації пенсій

"Я взагалі не розумію розмов про індексацію пенсій. Її потрібно проводити без розмов. По-перше, індексація пенсій була закладена у державний бюджет. По-друге, це збільшить пенсійні виплати з 36 млрд на місяць до 39-40 млрд на місяць. Знайти додаткові 3-4 млрд - технічна робота Мінфіну", - написав Монін.

Також за словами експерта, витрати держави на пенсії – це приблизно 25%, тому скорочення 3% держвидатків в частині 75% дає економію у 40 млрд. "У нас тільки на держзакупівлі витрачається млрд 300, так що питання пріоритету і МВФ тут ні до чого", - підсумував Монін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заради індексації пенсій у 2020 році Україна буде збільшувати зовнішній борг і дефіцит бюджету. Піти на такі заходи доведеться через спалах коронавірусу.

Раніше в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у законі не прописані чіткі терміни, тому рішення по пенсіях буде прийнято "протягом року".

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Тема
Підвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Тег
пенсії
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