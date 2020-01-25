Українських військових обдурюють на кредитах: хто винен, і як не втратити гроші

В Україні для військових передбачена низка соціальних пільг. Це зроблено для того, щоб кожен захисник вітчизни відчував подяку з боку держави.

Однак деякі установи опираються проти чинного законодавства, і всіляко намагаються обійти прописані норми. Але часто неправими можуть виявитися і самі військові. Детальніше – в OBOZREVATEL.

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Із травня 2018 року банкам заборонено нараховувати штрафні санкції, пеню або відсотки за затримки в погашенні кредиту для військових і резервістів на період мобілізації.

Державний "Ощадбанк" звинуватили у спробі обійти норми закону і нарахування пені за користування кредитом. У банку спростовують цю інформацію.

Винними можуть бути не банки, а самі клієнти-військові.

Заборона для банків

Величезні штрафи і пені за невчасно внесений платіж за кредитом, нараховані відсотки за користування послугою, регулярні дзвінки з банків із нагадуванням про заборгованості, з цими та іншими проблемами стикалися військовослужбовці після повернення зі служби до мирного життя.

Щоб полегшити життя військовим, Верховний Суд у своїй постанові від 30 травня 2018 у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором ухвалив, що на час особливого періоду, який почався в Україні 18 березня 2014 року військовослужбовцям не будуть нараховуватися штрафні санкції за невиконання кредитних зобов'язань, а також відсотки за користування кредитом.

Військовий

Так, на підставі статей 5, 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ч. 15 ст. 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Верховний Суд прийшов до висновку, що військовослужбовцям із початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним – із моменту призову по мобілізації і до закінчення особливого періоду, не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, зокрема банками і фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом".

Однак, з'явилося повідомлення про те, що один із держбанків усе ж знайшов спосіб, як збирати гроші з військових в обхід закону.

"Із 2020 року наш із вами улюблений державний "Ощадбанк" вирішив обійти норму закону, і тепер налічує не відсотки за кредитом, а пеню за користування кредитом у розмірі 3,2% на місяць, що дорівнює близько 40% річних. На звернення відповідають, що ми вам відсотки не нараховуємо, а пеня – це зовсім інше, тому будьте милі платіть вчасно", – пише Telegram-канал "Чорний лицар".

Telegram-канал "Чорний лицар"

У коментарі OBOZREVATEL адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець також зазначив, що українські банки частенько грішать незаконними нарахуваннями.

"Банки у нас дуже люблять нараховувати що завгодно, навіть нараховувати відсотки, пеню після завершення терміну кредиту, хоча знають, що не мають на це права. Навіть після того, як їм у судах було відмовлено у стягненні кредитної заборгованості, вони продовжують нараховувати собі відсотки. Для банків у цьому є своя вигода, тому що ці відсотки вони відносять собі на витрати, і фактично зменшують оподатковуваний прибуток, який платить банк", – пояснює адвокат.

Однак, якщо справа дійде до суду, щоб у примусовому порядку стягнути цю пеню, комісію, або будь-які інші платежі, банкам відмовлять у його задоволенні, посилаючись саме на ці норми закону, які захищають права військових, каже Кравець. При цьому, пеня, як і відсотки відносяться до штрафних санкцій, нарахування яких заборонено законом, тому банки не можуть маніпулювати термінами.

Суд

Судячи з усього, це вже не перший випадок, коли відбуваються подібні спроби "забути" або ж обійти норми закону. Так, іще в серпні 2019 року Нацкомфінпослуг, нагадав кредитним установам, що вони не мають права нараховувати відсотки за кредитами фізичних осіб, а також застосовувати до неплатників штрафи і пені за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань військовослужбовцями.

Найімовірніше, таке повідомлення стало реакцією на потік скарг від клієнтів у Нацкомісію, проте банківські експерти відзначають, що проблема може бути не в кредиторів, а в самих клієнтів.

Є немало випадків, коли військовослужбовці самі забувають вказати свій статус в анкеті при заповненні заявки. Буває, що це робиться свідомо, тому що банки і кредитні установи, після постанови Верховного суду, стали вкрай неохоче видавати кредити військовим.

"Дійсно, може бути ситуація, коли особи, які були залучені до лав армії, фактично не пропонують необхідних документів на вимогу банків. Так, фінустанова може навіть не знати, що ця особа є військовим і перебуває в зоні проведення ООС. Тому, якщо така ситуація виникає, я б радив звернутися в банк, надати відповідні документи", – зазначив Кравець.

Всі норми закону дотримано

Зі свого боку, пресслужба "Ощадбанку" спростовує всі можливі звинувачення. У коментарі OBOZREVATEL прессекретарка держбанку Ярослава Титова наголосила, що з моменту впровадження цих змін в українському законодавстві, банк дотримується всіх норм закону.

"При зверненні військовослужбовців "Ощадбанк" припиняє нарахування відсотків за користування кредитами та пеню на час перебування позичальників на військовій службі в особливий період, за умови подання документального підтвердження", – сказала прессекретарка.

Крім того, в разі нарахування відсотків за користування кредитом протягом періоду перебування клієнта на військовій службі, нараховані відсотки банком анулюються при наданні документа на підтвердження перебування на службі.

"Установами банку вживаються всі заходи для забезпечення комфортного обслуговування клієнтів, недопущення виникнення проблемних ситуацій, впроваджуються нові послуги і види операцій. З метою задоволення потреб споживачів застосовуються також індивідуальні підходи до вирішення потреб клієнтів, зокрема і військовослужбовців", – додала Титова.

При цьому, жодних змін на початку 2020 року при обслуговуванні військовослужбовців не впроваджувалося.

Що робити, якщо банк все ж вимагає заплатити

У тому випадку, якщо банк нарахував штраф, відсотки або пеню за період вашої служби в армії, вам необхідно в довільній формі написати клопотання про призупинення нарахування штрафних санкцій або відсотків, або ж їх скасування, з обов'язковим зазначенням початку пільгового періоду. Нагадаємо, для військовослужбовців пільговий період почався з 18 травня 2014 року, а мобілізовані вказують дату мобілізації.

кредит

Клопотання можна принести в банк особисто, або відправити поштою. Так само в банк подаються ксерокопії документів, які обгрунтовують надання пільгового кредитування. Це може бути посвідчення учасника бойових дій, військовий квиток із датами призову, довідка про проходження військової служби, видана військкомом або військовою частиною, із зазначенням дати призову або витяг із наказу про зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів), із зазначенням дати мобілізації, підписаним начальником (командиром) і скріпленим печаткою.

Якщо банк відхилить клопотання військовослужбовця або ветерана про кредит – це буде прямим порушенням ст. 14 п. 15 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У такому випадку, вам необхідно буде написати лист про порушення в Нацбанк, який відправить запит у банк і перевірить інформацію. Зазвичай, після цього кредитори швидко скасовують усі накладені штрафи. Але якщо Нацбанк ніяк не вплинув на політику фінустанови, тоді можете сміливо звертатися до суду.

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