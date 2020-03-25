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25 березня • оновлено в 14:33
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Українських політиків попередили про небезпеку просування ідеї дефолту

3.7т
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Оголошення дефолту тягне за собою безліч ризиків і небезпек для України, проте є політики, які не дивлячись на це пропонують не платити за зовнішніми боргами.

Про це у середу, 25 березня, написав заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у себе у Facebook.

"В Україні є досить вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи виплачують борги - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенній домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна зайняла в минулому, і замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим ", - написав він.

Рашкован також навів слова, які, як він вважає, стоять в одному рядку з дефолтом: девальвація, інфляція, банкрутства, порожні магазини, набіги на банки, соціальні протести, насильство на вулицях, мародерство, міжнародна ізоляція

"Я також рекомендую політикам, в тому числі депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом дефолт. Панове депутати і політики, ви дійсно хочете такого майбутнього України?", - підкреслив Рашкован.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні можлива економічна криза, яка буде наслідком світової.

Фінансовий аналітик і блогер Сергій Фурса вважає, що Україна навмисно зриває програму співпраці з МВФ, що може обернутися величезними проблемами для економіки країни.

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Особа
Владислав Рашкован
Місце
Україна
Тег
дефолт
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Golan Sim
Golan Sim
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвня життя в Українi, ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому нам треба запровадити ще бiльш покращення..", - В. Вятрович. ))
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Pollak John
Pollak John
именно этого они и хотят .Их лишили кормушки и не дают воровать .
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Федоров Федор
Федоров Федор
А чем картинки, которые он привел, отличаются от картинок с нынешней Украины? Если по его словам они олицетворяют дефолт, то он уже давно наступил)
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