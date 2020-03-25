Українських політиків попередили про небезпеку просування ідеї дефолту

Оголошення дефолту тягне за собою безліч ризиків і небезпек для України, проте є політики, які не дивлячись на це пропонують не платити за зовнішніми боргами.

Про це у середу, 25 березня, написав заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у себе у Facebook.

"В Україні є досить вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи виплачують борги - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенній домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна зайняла в минулому, і замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим ", - написав він.

Рашкован також навів слова, які, як він вважає, стоять в одному рядку з дефолтом: девальвація, інфляція, банкрутства, порожні магазини, набіги на банки, соціальні протести, насильство на вулицях, мародерство, міжнародна ізоляція

"Я також рекомендую політикам, в тому числі депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом дефолт. Панове депутати і політики, ви дійсно хочете такого майбутнього України?", - підкреслив Рашкован.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні можлива економічна криза, яка буде наслідком світової.

Фінансовий аналітик і блогер Сергій Фурса вважає, що Україна навмисно зриває програму співпраці з МВФ, що може обернутися величезними проблемами для економіки країни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!