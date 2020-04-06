Українка вразила розповіддю про карантин в Ізраїлі: люди побилися в черзі за яйцями

В Ізраїлі в місті Рішон ле-Ціон люди побилися в черзі за яйцями: їх завезли вперше після двотижневого карантину, при цьому ціна їх зросла в півтора рази.

Про це розповіла українка Наталія Давид, передає Gazeta.ua.

За її словами, упаковка яєць до карантину на наші гроші коштувала 82 грн, а тепер вона подорожчала до 135 грн, при цьому знайти цей продукт складно. Українець Віктор Сколан, який живе біля Тель-Авіва, розповідає, що зазвичай цей продукт продавали в російському магазині. Там ціла полиця була заставлена яйцями. Зараз на місці яєць - борошно і крупи.

Черга за яйцями Gazeta.ua

"У місцевих новинах повідомляли, що в магазини повинні завезти яйця, які зазвичай купують для промисловості. Це розбитий продукт в пакетах. Але застати такий ми не можемо, а відповідно і приготувати щось смачне теж. Яйця йдуть у випічку і в багато блюд. У деяких магазинах можна купити упаковку яєць, але за умови, що купуєш щось не менш як на 50 шейкелей (375 грн) в одних мережах або на 250 шейкелей (1875 грн) в інших мережах", - підкреслив українець.

Він додав, що також днями починається Песах, і яйця на це свято завжди популярні, "тому що в Ізраїлі припиняють їсти хліб і всю випічку на основі дріжджів або інших типів бродіння. До того ж через 2 дня всі магазини взагалі закриють. Люди в паніці, тому що це один з дешевих продуктів для їжі", - розповів Сколан, додавши, що крім яєць в Ізраїлі зникло вершкове масло, яке раніше привозили з-за кордону. Замість нього є маргарин місцевого виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті і церкви на тлі спалаху коронавірусу. Ізраїльські медики заявили, що пандемія виявилася легшою, ніж раніше передбачалося. Цьому сприяють карантинні заходи, які знизили навантаження на систему охорони здоров'я.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!