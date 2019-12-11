Україні у 2020 році доведеться виплатити 400 млрд грн боргів

Україні у наступному році необхідно виплатити по державному боргу 400 мільярдів гривень.

З цієї суми 170 мільярдів або близько 4% ВВП – за зовнішнім боргом. Про це повідомила заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко, передає УНІАН.

За її словами, борг необхідно рефінансувати, тому важливо дотримуватися бюджетної дисципліни і відновити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко висловила надію, що приплив інвестицій в Україну може посилитися після відкриття ринку землі.

Крім того, важливим фактором для стабільності національної валюти є ситуація на сході України.

"Якщо повториться ситуація, як у Донецькому аеропорту, або Іловайську, або Росія анексує ще частину української території, з політичною стабільністю і курсовою стійкістю доведеться попрощатися", – резюмувала Репко.

З цієї суми 170 мільярдів або близько 4% ВВП – за зовнішнім боргом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

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