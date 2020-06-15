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Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт

Житель Берегового Закарпатської області Сергій під час зняття готівки у банкоматі замість запитуваних 4 тисяч грн отримав 40 тисяч грн.

Про це повідомляє Мукачево.net. Зазначається, що мешканець Берегового намагався зняти в банкоматі 8 тисяч гривень двома платежами. Наявних купюр у банкоматі було лише по 100 гривень.

Спочатку Сергій зняв перші чотири тисячі гривень, потім ще. Якщо перша операція пройшла успішно, то після другої банкомат видав йому 40 купюр номіналом у 1000 гривень.

"Спокуси привласнити гроші не було, одразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку", – зізнався він.

Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт

Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт

У банку повідомили, що таке сталося через помилку під час поповнення, адже номінал у 1000 гривень новий і можливо просто була присутня людська помилка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Національний банк України ввів у обіг нову банкноту найвищого номіналу — 1000 гривень зразка 2019 року.

Україна
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  1. /Економіка