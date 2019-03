Україна змінила статут "Нафтогазу": США накинулися з критикою

У США стурбовані скороченням повноважень Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться на сторінці в Twitter посольства США. У такий спосіб Вашингтон відреагував на нещодавнє рішення Кабінету міністрів.

У посольстві США зазначили, що уважно розглядають несподівані зміни в статут "Нафтогазу" і стурбовані можливими наслідками цих змін.

🇺🇸 We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine 's charter and are concerned about the potential consequences of these changes .

🇺🇦 Мі уважний розглядаємо несподівані Зміни до статуту @NaftogazUK и стурбовані можливий наслідкамі ціх змін.