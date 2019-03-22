|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Україна змінила статут "Нафтогазу": США накинулися з критикою

1.9тЧитати матеріал російською

У США стурбовані скороченням повноважень Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться на сторінці в Twitter посольства США. У такий спосіб Вашингтон відреагував на нещодавнє рішення Кабінету міністрів.

У посольстві США зазначили, що уважно розглядають несподівані зміни в статут "Нафтогазу" і стурбовані можливими наслідками цих змін.

Новини
''Не може отримувати в 4 рази більше'': Гройсман накинувся на зарплату Коболєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"США
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ХОХЛОПЫ решили панам из США перечить? Показуха...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Колониальные рабы, будет ли идти газ из России в Европу через вашу свинарню решать не вам. Как ваш хозяин скажет так вы и сделаете. Вы нужны для того, чтобы обслуживать интересы Омерики и когда США решат поставлять свой СПГ в Европу вы сами прикроете транзит.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Livesey David
Livesey David
Кукраинка, как независимое государство, ахахаха. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки