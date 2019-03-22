Україна змінила статут "Нафтогазу": США накинулися з критикою

У США стурбовані скороченням повноважень Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Про це йдеться на сторінці в Twitter посольства США. У такий спосіб Вашингтон відреагував на нещодавнє рішення Кабінету міністрів.
У посольстві США зазначили, що уважно розглядають несподівані зміни в статут "Нафтогазу" і стурбовані можливими наслідками цих змін.
🇺🇸 We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine 's charter and are concerned about the potential consequences of these changes .- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 березня 2019 р
🇺🇦 Мі уважний розглядаємо несподівані Зміни до статуту @NaftogazUK и стурбовані можливий наслідкамі ціх змін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 березня Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, в якому пропонується залишити главою НАК Андрія Коболєва.
20 березня Кабмін прийняв рішення продовжити контракт із Коболєвим ще на рік.
21 березня Кабмін наділив збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови і членів правління НАК без подання Наглядової ради.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!