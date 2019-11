Україна зажадала від Європи зупинити Німеччину через газопровід Путіна

Україна закликала Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви.

"Закликав захистити верховенство права, енергетичну безпеку Європи і зупинити "Північний потік-2", – повідомив посол України у Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

За його словами, подібні дії Німеччини заохочують Росію порушувати зобов'язання.

"Намір виключити "Північний потік-2" із третього енергетичного пакету порушує законодавство ЄС, солідарність і заохочує Росію відкидати правила, займатися шантажем і порушувати зобов'язання", – резюмував Точицький.

In letters to🇺🇦friends at @Europarl_EN urged MEPs to protect rule of law, energy security of Europe & # StopNordStream2. The intention to exclude # NordStream2 from 3rd energy package breaches EU legislation, solidarity & encourages Russia to defy rules, blackmail & violate commitments