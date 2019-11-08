Україна зажадала від Європи зупинити Німеччину через газопровід Путіна

Україна закликала Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви.

"Закликав захистити верховенство права, енергетичну безпеку Європи і зупинити "Північний потік-2", – повідомив посол України у Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

За його словами, подібні дії Німеччини заохочують Росію порушувати зобов'язання.

"Намір виключити "Північний потік-2" із третього енергетичного пакету порушує законодавство ЄС, солідарність і заохочує Росію відкидати правила, займатися шантажем і порушувати зобов'язання", – резюмував Точицький.

In letters to🇺🇦friends at @Europarl_EN urged MEPs to protect rule of law, energy security of Europe & # StopNordStream2. The intention to exclude # NordStream2 from 3rd energy package breaches EU legislation, solidarity & encourages Russia to defy rules, blackmail & violate commitments – Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 8 листопада 2019 р.

Зокрема німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який покликаний захистити газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ

Спроби вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви заохочують Росію порушувати зобов'язання

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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