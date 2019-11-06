Україна заборонила ввезення вагонів із Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії.

Зокрема, заборона набуде чинності вже з 20 листопада, повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За його словами, уряд переніс дату запровадження заборони.

"Раніше заборона набувала чинності 1 березня 2020 року, а тепер – з 20 листопада цього року", – резюмував Гончаренко.

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії Facebook Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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