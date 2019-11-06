Україна заборонила ввезення вагонів із Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії.
Зокрема, заборона набуде чинності вже з 20 листопада, повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
За його словами, уряд переніс дату запровадження заборони.
"Раніше заборона набувала чинності 1 березня 2020 року, а тепер – з 20 листопада цього року", – резюмував Гончаренко.
Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії
Facebook Олексій Гончаренко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.
Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита для інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
27 грудня 2018 року Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
29 грудня 2018 року Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів з України, сировини та продовольства.
18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.
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