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6 листопада • оновлено в 14:56
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Україна заборонила ввезення вагонів із Росії

1.7т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії.

Зокрема, заборона набуде чинності вже з 20 листопада, повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За його словами, уряд переніс дату запровадження заборони.

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"Раніше заборона набувала чинності 1 березня 2020 року, а тепер – з 20 листопада цього року", – резюмував Гончаренко.

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити ввезення на територію України залізничних вагонів, вироблених у Росії

Facebook Олексій Гончаренко

Україна заборонила ввезення вагонів із Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Правильно, нефиг их покупать, вон лет 30-40 назад накупили вагонов в СССР так они уже сыпаться и загораться начали, однозначно брак)
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2
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
И снова проходил мимо:"вон лет 30-40 назад накупили вагонов в СССР". Вот именно. Накупишь их у России, а она следом за СССР...С кого тогда спросить?!
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0
0
фил филипыч
фил филипыч
кто то с кем то не поделился. как поделятся снимут запрет)
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В российских вагонах грибы плохо растут?
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9
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Горелов Сергей:"В российских вагонах грибы плохо растут?" Зато грибок хорошо.
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