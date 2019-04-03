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Україна заборонила будь-які авіарейси в Росію: що трапилося

27.6тЧитати матеріал російською

Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні рейси між Україною та Росією.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 3 квітня. Проект постанови вніс міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Варто зазначити, що нерегулярні рейси залишаються для таких організацій, як ООН і Червоний Хрест.

"Пропонуємо проект постанови про внесення змін до положення про використання повітряного простору України. Поданий на розгляд проект постанови розроблений МВС з метою захисту державної безпеки і відведенням можливих загроз національній безпеці для унеможливлення авіасполучення між Україною та державою-агресором... Проектом акта пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів між Україною та державою-агресором", — заявив Аваков на засіданні.

Зазначається, що винятком є польоти, необхідні для забезпечення дій місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ і Червоного хреста.

Таким чином уряд відреагував на візит нардепа Юрія Бойка і представника "Опозиційною платформи — За життя" Віктора Медведчука до Москви. Глава МВС, коментуючи візит, заявив, що Бойко скористався лазівкою в законодавстві. Зокрема йдеться про те, що раніше запроваджені заборони не поширювалися на нерегулярні рейси між Україною та РФ, які здійснювалися повітряними суднами, що не зареєстровані в РФ.

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"Щодо знаменитого вояжу пана Бойка до держави-агресора. Ми зробили аналіз обставин його перельоту. Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві. Отримавши відповідне добро ФСБ РФ на прямий переліт і прямим перельотом Київ-Москва потрапив на переговори з прем'єром держави агресора", — зазначив Аваков.

Скандальний візит українських політиків на "газові переговори" до Росії прокоментував і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я б дозволив прямі рейси цим політикам. На кукурузник і в одному напрямку... Наші сусіди самі перетворили себе на наших ворогів. Понад 13 тис. наших хлопців загинули, понад 30 тис. отримали поранення. І використовувати такі методи заради плюс 3% до рейтингу, це не дозволено... Можемо ввести будь-які обмеження, але важко ввести заборону на втрату совісті і честі", — сказав він.

Україна заборонила будь-які авіарейси в Росію: всі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Арсен АваковВолодимир ГройсманЮрій БойкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосія
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Дебилизм.Эти господа летели на частном самолете,что многие себе не могут позволить,и уж точно для них труда не составит сделать крюк.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это весна, Маугли)))
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"но тяжело ввести запрет на потерю совести и чести"... .Для того, чтобы что-то терять, нужно это что-то иметь.
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