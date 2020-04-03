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3 квітня • оновлено в 10:21
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Україна заблокувала в ООН резолюцію Росії про санкції: Кремль "вибухнув" гнівом

14.2т
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Постійне представництво Росії при ООН гнівно відреагував на блокування Україною маніпулятивної резолюції авторства Кремля про скасування санкцій проти РФ.

Відповідний пресреліз з'явився на сайті дипломатії у п'ятницю, 3 квітня. "Жалкуємо, що ініційована російською стороною декларація про солідарність у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 була заблокована в Генасамблеї ООН", – написали в Росії.

Дипломати країни-агресора виправдали резолюцію, запевнивши, що в ній нібито було безліч плюсів.

У Росії огризнулися на Україну через блокування скасування санкцій

У Росії огризнулися на Україну через блокування скасування санкцій

"Вона передбачала визнання провідної ролі ВООЗ у боротьбі з пандемією, згоду держав співпрацювати між собою і з ВООЗ, зокрема для розробки варіантів боротьби з поширенням і лікування COVID-19. Крім того, документ закликав надавати допомогу найбільш постраждалим державам, особливо країнам, що розвиваються, відмовитися від торгових воєн і застосування односторонніх санкцій, які ухвалені в обхід Ради Безпеки ООН ", – додали у представництві.

"Як відомо, консенсусного ухвалення внесеного нами документа не вийшло. Цьому перешкодили Україна, Грузія, Великобританія, США і ЄС", – огризнувся дипломати.

"Ми були б дуже зацікавлені в тому, щоб почути і побачити в письмовій формі логіку і аргументи блокування нашого проєкту Декларації з боку ЄС, США і Великобританії. При цьому ми б хотіли і були б раді позбавити і звільнити Україну і Грузію від цих зусиль, оскільки їхні аргументи, як зазвичай, гордовиті та політизовані, нічого не дадуть для розуміння більшості держав-членів", – резюмували в дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Русиш швайне ви ви
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну ты смотри,как мордой в грязь так сразу в крик:Мы лучшего хотели"!.Дайте людям жить спокойно,уползите в своё болото и перестаньте сунуть свой нос туда,куда собака хвост не суёт, и вот тогда,возможно,свами будут разговаривать как с людьми,возможно?!.Вы долго шли к этому,теперь наслаждайтесь пройденным путём!.
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