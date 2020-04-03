Постійне представництво Росії при ООН гнівно відреагував на блокування Україною маніпулятивної резолюції авторства Кремля про скасування санкцій проти РФ.

Відповідний пресреліз з'явився на сайті дипломатії у п'ятницю, 3 квітня. "Жалкуємо, що ініційована російською стороною декларація про солідарність у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 була заблокована в Генасамблеї ООН", – написали в Росії.

Дипломати країни-агресора виправдали резолюцію, запевнивши, що в ній нібито було безліч плюсів.

У Росії огризнулися на Україну через блокування скасування санкцій

"Вона передбачала визнання провідної ролі ВООЗ у боротьбі з пандемією, згоду держав співпрацювати між собою і з ВООЗ, зокрема для розробки варіантів боротьби з поширенням і лікування COVID-19. Крім того, документ закликав надавати допомогу найбільш постраждалим державам, особливо країнам, що розвиваються, відмовитися від торгових воєн і застосування односторонніх санкцій, які ухвалені в обхід Ради Безпеки ООН ", – додали у представництві.

"Як відомо, консенсусного ухвалення внесеного нами документа не вийшло. Цьому перешкодили Україна, Грузія, Великобританія, США і ЄС", – огризнувся дипломати.

"Ми були б дуже зацікавлені в тому, щоб почути і побачити в письмовій формі логіку і аргументи блокування нашого проєкту Декларації з боку ЄС, США і Великобританії. При цьому ми б хотіли і були б раді позбавити і звільнити Україну і Грузію від цих зусиль, оскільки їхні аргументи, як зазвичай, гордовиті та політизовані, нічого не дадуть для розуміння більшості держав-членів", – резюмували в дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.

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