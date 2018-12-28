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Україна введе нові санкції через Крим: хто потрапить під удар

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Україна вводить санкції проти археологів, які незаконно проводили розкопки на території окупованого Криму.

"Україна застосовує санкції не тільки до політиків або бізнесменів Російської Федерації. У списку є й археологи, котрі незаконно проводили розкопки в Криму", – повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш у Twitter.

За його словами, Україна дотримується принципу name and shame (публічне оголошення, що людина або організація зробили щось погане).

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"Ми говоримо про осіб, які порушують режим окупованих територій, і ширимо негативний імідж серед організацій, які з ними працюють", – резюмував Черниш.

Нагадаємо, що в Криму незаконно проводили розкопки фахівці Інституту археології Російської академії наук. Вони почали свою роботу під час масштабних будівельних робіт окупантів, які були пов'язані з будівництвом мосту через Керченську протоку, прокладанням трубопроводів і енергомосту, а також спорудженням траси "Таврида".

Україна введе нові санкції через Крим: хто потрапить під удар

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати й Україна виступили за посилення санкцій проти Росії. Представник Державного департаменту Курт Волкер і президент Петро Порошенко вважають, що обмежувальні заходи й перспективи їхнього посилення, зокрема за напад у Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання ситуації і стримування російської агресії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Особа
Вадим Черниш
Місце
Україна
Тег
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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andrei andrei
andrei andrei
Хохоы, а к поварихам, шо варганили еду археологам, тоже санкции примените?😁
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Лапули...а против меня лично...Я ж в Крыму уже раз 20 побывал с 2014 и не просил разрешения у СБУ))))?????????????????????????
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Санкции вводят укр.грабители,которые варварски раскапывали скифские захоронения не спрашивая никаких разрешений. Потом золотые украшения из этих могил вывозились в Европу. Только приход России в Крым остановил эту вакханалию.
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