Україна введе нові санкції через Крим: хто потрапить під удар

Україна вводить санкції проти археологів, які незаконно проводили розкопки на території окупованого Криму.

"Україна застосовує санкції не тільки до політиків або бізнесменів Російської Федерації. У списку є й археологи, котрі незаконно проводили розкопки в Криму", – повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш у Twitter.

За його словами, Україна дотримується принципу name and shame (публічне оголошення, що людина або організація зробили щось погане).

"Ми говоримо про осіб, які порушують режим окупованих територій, і ширимо негативний імідж серед організацій, які з ними працюють", – резюмував Черниш.

🇺🇦застосовує санкції НЕ лишь до політіків чи бізнесменів РФ.В списку и археологи, Які незаконно проводили розкопки в Криму. "Name and shame" -ще один принцип: ми говоримо про осіб, Які порушують режим окупованіх територій и ширімо негативний імідж среди ОРГАНІЗАЦІЙ , что з ними Працюють pic.twitter.com/sS4AH9Zk9w - Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 грудня 2018 р

Нагадаємо, що в Криму незаконно проводили розкопки фахівці Інституту археології Російської академії наук. Вони почали свою роботу під час масштабних будівельних робіт окупантів, які були пов'язані з будівництвом мосту через Керченську протоку, прокладанням трубопроводів і енергомосту, а також спорудженням траси "Таврида".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати й Україна виступили за посилення санкцій проти Росії. Представник Державного департаменту Курт Волкер і президент Петро Порошенко вважають, що обмежувальні заходи й перспективи їхнього посилення, зокрема за напад у Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання ситуації і стримування російської агресії.