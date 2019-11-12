Народний депутат Андрій Деркач заявив, що загальна сума збитку від несплачених податків в Україні за різними кримінальними виробництвам зі структурами, афілійованими з газодобувною фірмою Burisma, становить близько 1 млрд гривень.

У скандалі з діяльністю компанії замішаний колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден і його син Роберт Хантер Байден, повідомив Деркач на своєму YouTube-каналі.

"Щоб допомогти слідству, сьогодні я оприлюдню нові факти міжнародної корупції. Ці документи, як і попередні, мені передали журналісти-розслідувачі в рамках кримінальних 11 виробництв", – зазначив депутат.

Зокрема, згідно з даними українських слідчих, Байден отримав понад 900 тис. доларів, а його син – понад 16,5 млн доларів за консультації Burisma.

"В офіційній виписці з Morgan Stanley показаний рух коштів з травня 2014 по жовтень 2015 року компанії "Роуземон Сенека Боа", власником якої є Девон Арчер. Це бізнес-партнер Роберта Хантера Байдена. Як і Байден-молодший, Арчер входив до ради директорів Burisma і за сумісництвом очолював компанію "Роуземон Сенека Боа". Саме через цю фінансову компанію-прокладку Роберт Хантер Байден отримував гроші від Burisma", – заявив Деркач.

Банківська виписка свідчить, що за півтора року Burisma перерахувала на "Роуземон Сенека Боа" 4,8 млн доларів, а американська компанія відправила вже на рахунки Байдена винагороду в розмірі 871 тис. доларів.

"Але, підкреслюю, це тільки за півтора роки. А скільки грошей отримав Байден за 4 роки? Всього, за наявними у нас даними зі звіту Підрозділів фінансової розвідки Латвії на користь двох офшорних компаній-прокладок, а також Роберта Хантера Байдена з партнерами компанія Burisma виплатила не менше 16,5 млн доларів. Загальна сума збитку від несплачених податків в Україні за різними кримінальними виробництвам з афілійованими з Burisma структурами становить майже мільярд гривень", – резюмував депутат.

У скандалі з діяльністю компанії Burisma замішаний колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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