Народний депутат Андрій Деркач заявив, що загальна сума збитку від несплачених податків в Україні за різними кримінальними виробництвам зі структурами, афілійованими з газодобувною фірмою Burisma, становить близько 1 млрд гривень.
У скандалі з діяльністю компанії замішаний колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден і його син Роберт Хантер Байден, повідомив Деркач на своєму YouTube-каналі.
"Щоб допомогти слідству, сьогодні я оприлюдню нові факти міжнародної корупції. Ці документи, як і попередні, мені передали журналісти-розслідувачі в рамках кримінальних 11 виробництв", – зазначив депутат.
Зокрема, згідно з даними українських слідчих, Байден отримав понад 900 тис. доларів, а його син – понад 16,5 млн доларів за консультації Burisma.
"В офіційній виписці з Morgan Stanley показаний рух коштів з травня 2014 по жовтень 2015 року компанії "Роуземон Сенека Боа", власником якої є Девон Арчер. Це бізнес-партнер Роберта Хантера Байдена. Як і Байден-молодший, Арчер входив до ради директорів Burisma і за сумісництвом очолював компанію "Роуземон Сенека Боа". Саме через цю фінансову компанію-прокладку Роберт Хантер Байден отримував гроші від Burisma", – заявив Деркач.
Банківська виписка свідчить, що за півтора року Burisma перерахувала на "Роуземон Сенека Боа" 4,8 млн доларів, а американська компанія відправила вже на рахунки Байдена винагороду в розмірі 871 тис. доларів.
"Але, підкреслюю, це тільки за півтора роки. А скільки грошей отримав Байден за 4 роки? Всього, за наявними у нас даними зі звіту Підрозділів фінансової розвідки Латвії на користь двох офшорних компаній-прокладок, а також Роберта Хантера Байдена з партнерами компанія Burisma виплатила не менше 16,5 млн доларів. Загальна сума збитку від несплачених податків в Україні за різними кримінальними виробництвам з афілійованими з Burisma структурами становить майже мільярд гривень", – резюмував депутат.
У скандалі з діяльністю компанії Burisma замішаний колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценко зателефонували "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
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