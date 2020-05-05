Україна вперше за чотири роки відновила імпорт російського бензину

"Західна нафтогазова компанія" і "Євростандарт" в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії. В останній раз поставки здійснювалися у 2016 році.

Про це повідомили у "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження, передає enkorr.

Reuters

Бензин марки А-92 поступив в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії "Газпром нєфть". В кінці квітня – початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, "Євростандарт" – 115 тонн. 4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові (Київська обл.).

Останній раз поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися у 2016 році. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тис тонн (трохи більше 1% від балансу ринку).

Того року практично всі поставки здійснювалися з Орської НПЗ компанії "Орскнєфтєоргсінтез", що входить в групу "Сафмар" Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК і "Євростандарт".

Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне паливо виробництва Московського НПЗ "Газпром нєфті". Після 2016 року поставки дизпалива з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільші мережі автозаправних станцій знизили ціни на бензин на тлі падіння попиту через введені карантинні заходи: так за 17-24 квітня паливо подешевшало в середньому на 80 копійок за літр.

За розрахунками Національного банку України, через обвал світових цін на нафту вартість бензину в Україні може впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.

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