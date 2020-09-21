Україна виявилась замішаною в ''зливі'' від фінансової розвідки США: адвокат озвучив наслідки

Документи фінансової розвідки США, що викривають участь найбільших світових банків в переказах "брудних" грошей, є достатньою підставою для початку розслідування діяльності як банків, так і тих, хто відправляв кошти.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив адвокат Ростислав Кравець.

"Швидше за все, як показує практика, всі банки за наявності порушень законодавства будуть оштрафовані, але їхня діяльність не припиниться. Крім того, навіть для штрафів, необхідно буде провести ретельне розслідування і не факт, що висунуті банкам обвинувачення не будуть оскаржені в судах", – пояснив Кравець.

Також в документах фігурують прізвища, пов'язані з Україною (бізнесмен Дмитро Фірташ, глава адміністрації четвертого президента України Віктора Януковича Андрій Клюєв, російсько-український бізнесмен Павло Фукс). Це може бути підставою, щоб на документи звернули увагу українські правоохоронці.

"На жаль, українська правоохоронна система керується в першу чергу не законом, а політичною волею і доцільністю. Тому, без політичної волі, навряд чи будуть проводити розслідування. Або ж проведуть його людське око, як це і відбувається в Україні", – підсумував Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі бізнесмени, чиновники і скандальні політики переводили мільярди "брудних" доларів по всьому світу, а великі банки сприяли в цьому. Про це йдеться в документах одного з найзакритіших підрозділів Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами – FinCEN.