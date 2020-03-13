Україна витратила 13 млн на мультик для дітей "Кузюка": у мережі обурені

Міністерство культури України заплатило з державного бюджету 12,8 млн гривень на мультсеріал "Кузюка" (щоб подивитися відеоролики проскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, на Prozorro виставили тендер на виробництво "національного фільму патріотичного спрямування", свідчить портал публічний закупівель.

Таким чином, вартість одного ролика на YouTube склала близько 534 тис. гривень.

Міністерство культури України заплатило з державного бюджету 12,8 млн гривень на мультсеріал "Кузюка"

Користувачі мережі різко розкритикували замовлення Міністерства культури України.

"Пахне відмиванням грошиків", – пише Ірина Скриннікова.

"Це ж не справжня людина і іграшка, за такі гроші це ж такий 3д мультик, так? Щоб всім здавалося, що це рука і іграшка?" – задалася питанням Людмила Грідіна.

"Пора знімати відео з котами. Вони хоча б милі", – резюмував Антон Дубенюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

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