|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Україна висунула Росії вимоги для нового контракту на транзит газу

2.9тЧитати матеріал російською

Україна для продовження транзиту російського газу хоче отримати від Москви новий, європейський контракт, підписаний на основі європейського права і який буде відповідати європейському газовому регулюванню.

"Це означає, серед іншого, що контракт буде не з "Нафтогазом", а з новим відокремленим від "Нафтогазу" оператором ГТС. Контракт передбачатиме бронювання потужностей і чіткі гарантії оплати за заброньовані потужності. Це основні елементи", – повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у інтерв'ю ТСН.

За його словами, європейське регулювання також вимагає, щоб контракт дозволяв новому оператору повністю покривати всі свої економічно обґрунтовані витрати.

Новини
У Німеччині пояснили, чому не зупинили газопровід Путіна

Глава "Нафтогазу" зазначив, що з точки зору України як власника ГТС це дуже важливо і відповідає як економічній позиції, так і бажанням інтегруватися у Європейський Союз.

"Анбандлінг – це один із елементів, який ми повинні виконати. Це означає, що новий контракт повинен бути підписаний не з "Нафтогазом", а з новою компанією-оператором ГТС. Поки ми від "Газпрому" почули пропозицію продовжити контракт із "Нафтогазом". Ми на це погодитися не можемо, тому що це було б порушенням наших зобов'язань", – підсумував Коболєв.

Україна висунула Росії вимоги для нового контракту на транзит газу

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
38
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
вованов вован
вованов вован
Интересно, а если Газпром не пойдет на выполнение этих требований, что будет, газ для РФ это далеко не главный экспортный товар. Вот сейчас, например, при санкциях, за тяжелой нефтью Urals из РФ в Европе выстраиваются очереди, в том числе резко увеличились поставки её в США. Какой-то Кобелев, с якобы алиментами для мамы , живущей в США, пытается строить из себя ключевого игрока мирового энергорынка.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Козлятня встаёт с колен в позу раком, дрючить цапьё ща будут все кому не лень...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Бородин Андрей
Бородин Андрей
UaDonetsk Umka, проснись, утри слюни и прими таблеточку, опять проспал прием лекарства и санитары не разбудили?)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
"Анбандлинг – это один из элементов, который мы должны выполнить",- Кончится транзит займетесь анилингусом
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Малахoв Егор, про "анилингус" ничего не известно, но куннилингус кацапы делают зачётно, по окончании контракта цапьё пепрейдётё к минету и аналу, так называемая "кругосветочка" от европейских и китайских партнёров, привет Северному потоку и Силе Сибири, длбйбы😂😂😂😂😂,
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки