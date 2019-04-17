Україна висунула Росії вимоги для нового контракту на транзит газу

Україна для продовження транзиту російського газу хоче отримати від Москви новий, європейський контракт, підписаний на основі європейського права і який буде відповідати європейському газовому регулюванню.

"Це означає, серед іншого, що контракт буде не з "Нафтогазом", а з новим відокремленим від "Нафтогазу" оператором ГТС. Контракт передбачатиме бронювання потужностей і чіткі гарантії оплати за заброньовані потужності. Це основні елементи", – повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у інтерв'ю ТСН.

За його словами, європейське регулювання також вимагає, щоб контракт дозволяв новому оператору повністю покривати всі свої економічно обґрунтовані витрати.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що з точки зору України як власника ГТС це дуже важливо і відповідає як економічній позиції, так і бажанням інтегруватися у Європейський Союз.

"Анбандлінг – це один із елементів, який ми повинні виконати. Це означає, що новий контракт повинен бути підписаний не з "Нафтогазом", а з новою компанією-оператором ГТС. Поки ми від "Газпрому" почули пропозицію продовжити контракт із "Нафтогазом". Ми на це погодитися не можемо, тому що це було б порушенням наших зобов'язань", – підсумував Коболєв.

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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