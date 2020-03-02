В Україні гряде великий ремонт доріг: Кабмін виділить майже 20 млрд

Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд гривень кредитних гарантій на масштабний ремонт доріг.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі. За його словами, це дозволить компанії залучити кошти на будівництво якісних доріг уже цього року, причому навіть дешевше, ніж зазвичай.

"Це була одна з тем під час сьогоднішньої щотижневої зустрічі з колегами з НБУ у рамках Меморандуму про співпрацю. Розвиток інфраструктури — один із ключових пріоритетів національного проекту "Велике будівництво". Мета на 2020-й рік — побудувати 6,5 тис. км якісних доріг уже до грудня", – сказано в повідомленні.

"Укравтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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