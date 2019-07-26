Україна віддала американській компанії найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі

В Україні визнали американську корпорацію Trident Acquisitions переможцем конкурсу по розробці на підставі угоди про розподіл продукції вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

"Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигіднішою для України", – повідомив CEO і один з акціонерів корпорації Ілля Пономарьов на своїй сторінці в Facebook.

Він подякував за довіру, надану урядом і керівництвом Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Обіцяємо вас не підвести і зробити все можливе для якнайшвидшого початку видобутку", – резюмував глава Trident Acquisitions.

Нагадаємо, в квітні Кабінет міністрів оголосив конкурс на розробку вуглеводнів у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції.

Термін дії угоди – 50 років.

Корпорацію Trident Acquisitions визнали переможцем конкурсу з розробки самого газоносного ділянки в Чорному морі

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