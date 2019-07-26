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Україна віддала американській компанії найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі

2.3т Читати матеріал російською

В Україні визнали американську корпорацію Trident Acquisitions переможцем конкурсу по розробці на підставі угоди про розподіл продукції вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

"Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигіднішою для України", – повідомив CEO і один з акціонерів корпорації Ілля Пономарьов на своїй сторінці в Facebook.

Він подякував за довіру, надану урядом і керівництвом Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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"Обіцяємо вас не підвести і зробити все можливе для якнайшвидшого початку видобутку", – резюмував глава Trident Acquisitions.

Нагадаємо, в квітні Кабінет міністрів оголосив конкурс на розробку вуглеводнів у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції.

Термін дії угоди – 50 років.

Корпорацію Trident Acquisitions визнали переможцем конкурсу з розробки самого газоносного ділянки в Чорному морі

Корпорацію Trident Acquisitions визнали переможцем конкурсу з розробки самого газоносного ділянки в Чорному морі

Нагадаємо, в "Нафтогазі" заявили, що Російська Федерація і її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність з видобутку газу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держгеонадрах заявили про намір виставити на аукціон 169 ділянок надр корисних копалин.

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Тема
Видобування газу
Особа
Ілля Пономарьов
Місце
Україна
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van Dijk Max
van Dijk Max
у россии есть опыт в таких схемах , ВВП остановил ентот грабеж , но чубатые видать считают себя умными
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