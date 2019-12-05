Україна вдарить по Росії новими санкціями: що вирішили у Гончарука

Кабінет міністрів внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи пропонується ввести у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Про це свідчить розпорядження, опубліковане на "Урядовому порталі".

Персональні спеціальні економічні санкції можуть бути введдени проти низки юридичних осіб. Однак відповідний список доступний тільки для службового користування.

Кабінет міністрів очікує, що обмежувальні заходи проти Росії будуть введені на три роки.

Міністерство закордонних справ після вступу в силу рішення Ради нацбезпеки і оборони має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших держав з метою розгляду ними питання про введення аналогічних санкцій.

Кабінет міністрів очікує, що обмежувальні заходи проти Росії будуть введені на три роки

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.

У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, відповідне рішення було ухвалене автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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