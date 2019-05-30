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Україна вдарить новими санкціями по окупантах Криму

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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України ініціювало введення санкцій відносно 28 російських наукових і музейних установ за проведення в Криму незаконних археологічних розкопок.

Як повідомила прес-служба відомства, окупанти проводять такі розкопки з 2014 року, багато з них здійснюється в рамках реалізації Росією проектів будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, траси "Таврида" і низки інших.

У міністерстві відзначили, що "відповідні пропозиції направлені на погодження до зацікавлених органів державної влади, після чого вони будуть передані на розгляд уряду".

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Ілюстрація, санкції проти Росії

Ілюстрація, санкції проти Росії

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США завдали удару санкціями по Росії, підприємства якої звинуватили в порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення.

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Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сколько у Вовчика работы! ВМС ВСУ "8 адмиралов на 7 кораблей!", " Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины" "Крымско-татарский Меджлис" в Киеве, "институт счастья" в Киеве! Там ещё куча всего бесполезного!
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de lik
de lik
Опять у хероев победа! Мощная и резкая, как всу! Айда скакать и праздновать!
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леня зе
леня зе
мля министерство живет на деньги налогоплательщиков,поправьте если я не прав.напишу Владимиру письмо с просьбой экономить деньги налогоплательщиков
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