Україна вдарить новими санкціями по окупантах Криму

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України ініціювало введення санкцій відносно 28 російських наукових і музейних установ за проведення в Криму незаконних археологічних розкопок.

Як повідомила прес-служба відомства, окупанти проводять такі розкопки з 2014 року, багато з них здійснюється в рамках реалізації Росією проектів будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, траси "Таврида" і низки інших.

У міністерстві відзначили, що "відповідні пропозиції направлені на погодження до зацікавлених органів державної влади, після чого вони будуть передані на розгляд уряду".

Ілюстрація, санкції проти Росії УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США завдали удару санкціями по Росії, підприємства якої звинуватили в порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення.

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