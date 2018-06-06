Україна влаштувала "Газпрому" небувалі проблеми - Портников

Через арешт активів у "Газпрому" реальні проблеми, яких не було ніколи - про це свідчить заява міністра енергетики Росії Олександра Новака про можливість державної підтримки корпорації.

"Задумайтеся тільки - російський уряд має намір допомагати компанії, основне завдання якої - утримувати Росію", - написав у колонці на "Еспрессо" журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

За його словами, це означає, що "Газпром" міцно взяли за горло, а розуміння, що ж робити в цій ситуації, у російського керівництва немає.

"Гальмується вся діяльність російського газового монополіста, всі його проекти, саме існування на ринку. Можливості натиснути на Україну за допомогою західних лобістів своїх інтересів у Кремля в даному випадку немає просто тому, що Україна діє за логікою права, вона виконує рішення міжнародного арбітражу, яке Росія ігнорує", - зазначив автор.

Портников підкреслив, що в той же час можливості "влаштувати війну" у Кремля немає через чемпіонат світу з футболу.

"А кожен день зволікання приносить "Газпрому" збитки, ускладнює його ситуацію на ринку. Звичайно, можна було б вчинити чесно: просто заплатити, виконати рішення арбітражу. Але надходити чесно - це не по-путінськи", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.