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1 червня • оновлено в 12:24
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Україна удвічі збільшила суму грошей на головному рахунку держави

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У травні 2020 року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку України зріс майже вдвічі.

Як повідомляє Державна казначейська служба, станом на 1 червня загальна сума склала 32,49 мільярда гривень.

За підсумками травня залишок коштів на головному бюджетному рахунку виріс на 14,86 млрд гривень. У відсотковому співвідношенні зростання склало 84,3%.

Зараз залишок грошей в бюджеті України є найбільшим за весь 2020-й рік.

бюджет України

бюджет України

Єдиний казначейський рахунокце основний рахунок держави, з якого він здійснює розрахунки за своїми витратами в рамках передбаченого бюджетного плану. Залишок на рахунку непостійний і залежить від періоду року і стану виконання доходної частини бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за перші чотири місяці 2020 року Україна не змогла виконати заплановані показники державного бюджету. На це вплинула економічна ситуація в країні та коронакриза.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Тег
бюджет
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