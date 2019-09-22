Україна та Туреччина підписали важливу угоду: в чому суть

Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських прав громадян.
До такої угоди під час зустрічі 21 вересня в Стамбулі прийшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції України Сергій Князєв та очільник МВС Турецької республіки Сулейман Сойлу, інформує прес-служба правоохоронців.
Таким чином, водійське посвідчення, видане в Туреччині, буде діяти на території України, а права, які отримані в Україні, будуть визнані в Туреччині.
"Сподіваюся, відповідну угоду буде підписано найближчим часом", – зазначив Аваков.
Ілюстрація
Укрінформ
Міжнародна зустріч
Прес-служба Нацполіції
Як писав OBOZREVATEL, від початку 2020 року в Україні можуть подорожчати послуги сервісних центрів МВС. Зокрема, вартість іспиту з водіння на отримання водійських прав може вирости майже в 10 разів.
У квітні-2019 Кабінет міністрів України затвердив кілька нових правил для отримання водійських прав і здачі іспитів.
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