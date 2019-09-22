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22 вересня • оновлено в 19:43
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Україна та Туреччина підписали важливу угоду: в чому суть

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Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських прав громадян.

До такої угоди під час зустрічі 21 вересня в Стамбулі прийшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції України Сергій Князєв та очільник МВС Турецької республіки Сулейман Сойлу, інформує прес-служба правоохоронців.

Таким чином, водійське посвідчення, видане в Туреччині, буде діяти на території України, а права, які отримані в Україні, будуть визнані в Туреччині.

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"Сподіваюся, відповідну угоду буде підписано найближчим часом", – зазначив Аваков.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укрінформ

Міжнародна зустріч

Міжнародна зустріч

Прес-служба Нацполіції

Як писав OBOZREVATEL, від початку 2020 року в Україні можуть подорожчати послуги сервісних центрів МВС. Зокрема, вартість іспиту з водіння на отримання водійських прав може вирости майже в 10 разів.

У квітні-2019 Кабінет міністрів України затвердив кілька нових правил для отримання водійських прав і здачі іспитів.

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Теми
Україна - Туреччина Автоновини України
Особи
Сергій Князєв Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України водійські права
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