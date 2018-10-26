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Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд

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Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму приблизно 2 млрд доларів.

Були розміщені, зокрема, п'ятирічні облігації на 750 млн доларів із прибутковістю 9% річних і десятирічні — на 1,250 млрд доларів з прибутковістю 9,75% річних, повідомляє УНІАН.

За словами джерела на ринку, попит інвесторів перевищив обсяг розміщення у два з половиною раза й становить майже 5 млрд доларів.

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Після закінчення роуд-шоу та оформлення необхідних документів Україна отримає ці гроші в розпорядження уряду, за рахунок яких будуть профінансовані деякі, зокрема і соціальні статті витрат.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів 24 серпня провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 млн доларів із терміном погашення у 2019 році під 9,1% річних. За рік до цього Україна також успішно розмістила єврооблігації на 3 млрд доларів під 7,375% річних.

За даними FinClub, в організації розміщення єврооблігацій Мінфіну допомагали BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, а також фінансовий радник Rothschild.

Зазначається, що держбюджет-2018 отримає лише частину залученої суми — 1,275 млрд доларів. У проспекті емісії єврооблігацій передбачено, що отримані від кредиторів 725 млн доларів підуть на погашення 6-місячного бридж-кредиту, який був притягнутий Мінфіном у кінці серпня 2018 року.

І хоча фінальний термін погашення позики припадає на лютий 2019 року, Мінфін хоче повернути гроші пулу приватних кредиторів одразу після успішного випуску єврооблігацій. Решта коштів піде на фінансування витрат уряду в рамках передбаченого законом ліміту бюджетного дефіциту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна розглядає варіант випуску євробондів у гривні.

Читайте всі новини по темі "євробонди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
євробонди
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство фінансів
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как это было? Гройсман съездил за границу и заложил Украину в первом попавшемся ломбарде
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Це перемога,или це зрада?По какому поводу очередные поскакушки?Под 9.75% это успех рагули! И так в долгах как худая баба в ебле,и еще хапают,с чего отдавать то будете ремки?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Россия продает под 5.5% годовых. Украина свои обязательства не выполняет изо это укроповские облигации не имеют не какой ценоости . Туалетная бумага и та имеет большую ценность
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