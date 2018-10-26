Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд

Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму приблизно 2 млрд доларів.

Були розміщені, зокрема, п'ятирічні облігації на 750 млн доларів із прибутковістю 9% річних і десятирічні — на 1,250 млрд доларів з прибутковістю 9,75% річних, повідомляє УНІАН.

За словами джерела на ринку, попит інвесторів перевищив обсяг розміщення у два з половиною раза й становить майже 5 млрд доларів.

Після закінчення роуд-шоу та оформлення необхідних документів Україна отримає ці гроші в розпорядження уряду, за рахунок яких будуть профінансовані деякі, зокрема і соціальні статті витрат.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів 24 серпня провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 млн доларів із терміном погашення у 2019 році під 9,1% річних. За рік до цього Україна також успішно розмістила єврооблігації на 3 млрд доларів під 7,375% річних.

За даними FinClub, в організації розміщення єврооблігацій Мінфіну допомагали BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, а також фінансовий радник Rothschild.

Зазначається, що держбюджет-2018 отримає лише частину залученої суми — 1,275 млрд доларів. У проспекті емісії єврооблігацій передбачено, що отримані від кредиторів 725 млн доларів підуть на погашення 6-місячного бридж-кредиту, який був притягнутий Мінфіном у кінці серпня 2018 року.

І хоча фінальний термін погашення позики припадає на лютий 2019 року, Мінфін хоче повернути гроші пулу приватних кредиторів одразу після успішного випуску єврооблігацій. Решта коштів піде на фінансування витрат уряду в рамках передбаченого законом ліміту бюджетного дефіциту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна розглядає варіант випуску євробондів у гривні.