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Україна розмістила євробонди на велику суму: всі подробиці

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Україна розмістила єврооблігації на $350 млн із терміном обігу до листопада 2028 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. Зазначається, що прибутковість цінних паперів встановлена на рівні 9,75% річних.

Розрахунок із інвесторами планується 21 березня 2019 року. У повідомленні також зазначено, що загальний номінальний обсяг випуску становить $1,6 млрд.

Єдиним організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк JP Morgan.

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Україна розмістила євробонди на велику суму: всі подробиці

подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019-му Україна має отримати $2,6 млрд від МВФ, $2 млрд від розміщення євробондів, 500 млн євро від Євросоюзу, $600 млн від Світового банку.

Якщо виконати зазначені плани не вдасться, Мінфін планує нарощувати держборг, крім того, розглядається можливість витратити валюту з резервів НБУ, що в майбутньому може негативно вплинути на курс гривні.

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Місце
Україна
Теги
євробондиУкраїнаМіністерство фінансів
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Кто их у вас купит то, после того как вы отказываетесь выплачивать долги по таким же облигациям России?
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1
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Исаев Денис
Исаев Денис
Снова проходил мимо, Под такой процент выкупят, к тому же в данной геополитической ситуации когда окраина раком стоит перед западом кредиторы чернозёмом или органами кастрюлеголового быдла заберут.
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Видел сегодня эти евробонды в общественном туалете. Пользуются популярностью.
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