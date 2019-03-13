Україна розмістила євробонди на велику суму: всі подробиці

Україна розмістила єврооблігації на $350 млн із терміном обігу до листопада 2028 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. Зазначається, що прибутковість цінних паперів встановлена на рівні 9,75% річних.

Розрахунок із інвесторами планується 21 березня 2019 року. У повідомленні також зазначено, що загальний номінальний обсяг випуску становить $1,6 млрд.

Єдиним організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк JP Morgan.

подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019-му Україна має отримати $2,6 млрд від МВФ, $2 млрд від розміщення євробондів, 500 млн євро від Євросоюзу, $600 млн від Світового банку.

Якщо виконати зазначені плани не вдасться, Мінфін планує нарощувати держборг, крім того, розглядається можливість витратити валюту з резервів НБУ, що в майбутньому може негативно вплинути на курс гривні.

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