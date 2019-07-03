Україна розмістила держоблігації на значну суму

Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 8,04 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook. "Сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін знизив рівень прибутковості майже по всіх інструментах і привернув 8,04 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в міністерстві, при цьому ставка дохідності ОВДП за три і шість місяців знизилася на 31 базисний пункт до 17,44% і 17,94% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня Україна розмістила єврооблігації під ставку 6,75% річних на cумму в 1 млрд євро.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих в євро.

Також про майбутній випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня в залежності від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

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