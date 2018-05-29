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Україна різко збільшила обсяги торгівлі з Німеччиною

1.6тЧитати новину російською

Президент Петро Порошенко заявив, що за минулий рік зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною склало майже 23%.

"Це - результат впровадження Угоди про асоціацію, включно із всеохопною Зоною вільної торгівлі", - йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

За підсумками зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером у Києві Порошенко акцентував увагу на важливості того, що українські та німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки.

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Нагадаємо, у січні 2018 року Україна збільшила експорт товарів на 23,5%.

Як повідомляв Обозреватель, раніше Україна та Ізраїль завершили переговори щодо зони вільної торгівлі.

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Тема
ЗВТ України і ЄС
Особи
Петро ПорошенкоФранк-Вальтер Штайнмаєр
Місце
Україна
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