МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Україна позбудеться газової голки Росії: озвучено необхідні чотири кроки

4.5тЧитати матеріал російською

Україна має зробити чотири кроки на шляху до енергонезалежності та остаточного позбавлення газової залежності від Росії.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 16 січня.

За його словами, для початку Україна має наростити видобуток власного газу. По-друге, зазначив прем'єр, треба вжити всіх можливих заходів, щоб підвищити рівень енергоефективності в країні.

Гройсман зазначив, що ще двома важливими факторами є інтеграція української газотранспортної системи до європейського ринку, а також ефективна програма субсидування населення як міра захисту.

За його словами, щорічно Україна зменшує споживання газу, а у 2019 році повністю запрацює Державний фонд енергоефективності, щоб українські громадяни отримали фінансові ресурси на заходи з енергозбереження.

Новини
Ціну на газ в Україні можуть різко підвищити: що про це відомо

"З 1 січня уряд розпочав процес монетизації субсидій, який дасть можливість кожному громадянину України отримати гроші за субсидії. Кошти, які будуть заощаджені, людина зможе залишити собі на власні потреби", — нагадав прем'єр.

Україна позбудеться газової голки Росії: озвучено необхідні чотири кроки

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У випадку, якби уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Україну оцінили як країну, для якої подорожчання газу — один з найсерйозніших ризиків.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019-го тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Українагаз
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
16
819
Смішно
9
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Вон, как оказывается все просто... вся гей-ропа сидит на игле и только Великий Гройсман знает, как с нее соскочить. "Ай да бабка! Ай да спец! Вот и хлопотам конец! Хоть вынай тебя из ступы - Да министром во дворец! " (Л.Филатов). А тупые немцы Северный Поток строят, а тупые турки строят Турецкий Поток. Вот до чего могут докатиться страны, когда Гройсмана у них нету !
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Сколько себя не помню здесь, эти четыре пункта всегда выпукивались всеми украинскими экспердами, аналитиками да и власть имущими. Правда, вот для этого пани Тимошенко еше и предлагала развести некие инновационные зеленые водоросли в украинской ГТС, которые будут там интенсивно пукать метаном. А президент Ющенко советовал гуще навоз замешивать с соломой, для утепления украинских хаток, энергоэффективность ядреныть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Булах Петр
Булах Петр
Щоб позбавитись від кацапської газової голки вистачить і одного кроку- перейти на індивідуальне опалення та позбавитись централізованого. Мені, з моїми 80-ти метрами плювати на нинішні ціни, і на травневі теж. Для "центральщиків" та для приватних жител це напряжно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Колорад Ваня, чего-то этот Петро мало метров написал, которые он имеет и собирается отопить своим пердячим, пусть еще идет к соседям и главное тихо, оттягивая одну половинку, а то детей разбудит и напугает
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Булах Петр, для ушей таких тупых томосеков, как ты, вся эта лапша и изготавливается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги