Україна позбудеться газової голки Росії: озвучено необхідні чотири кроки

Україна має зробити чотири кроки на шляху до енергонезалежності та остаточного позбавлення газової залежності від Росії.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 16 січня.

За його словами, для початку Україна має наростити видобуток власного газу. По-друге, зазначив прем'єр, треба вжити всіх можливих заходів, щоб підвищити рівень енергоефективності в країні.

Гройсман зазначив, що ще двома важливими факторами є інтеграція української газотранспортної системи до європейського ринку, а також ефективна програма субсидування населення як міра захисту.

4 кроки до енергонезалежності України:

1. Збільшення видобутку власного газу.

2. Енергоефективність.

3. Інтеграція нашої ГТС до європейського ринку.

4. Субсидії як захист населення. pic.twitter.com/EE9szFaocK — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 січня 2019 р.

За його словами, щорічно Україна зменшує споживання газу, а у 2019 році повністю запрацює Державний фонд енергоефективності, щоб українські громадяни отримали фінансові ресурси на заходи з енергозбереження.

Щороку зменшуємо споживання газу, а цього року запрацює Державний фонд енергоефективності, щоб українські громадяни отримали фінансові ресурси на заходи із заощадження. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 січня 2019 р.

"З 1 січня уряд розпочав процес монетизації субсидій, який дасть можливість кожному громадянину України отримати гроші за субсидії. Кошти, які будуть заощаджені, людина зможе залишити собі на власні потреби", — нагадав прем'єр.

З 1 січня Уряд розпочав процес монетизації субсидій, який дасть можливість кожному громадянину України отримати гроші за субсидії. Кошти, які будуть заощаджені, людина зможе залишити собі на власні потреби. #УрядГройсмана #субсидія — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У випадку, якби уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Україну оцінили як країну, для якої подорожчання газу — один з найсерйозніших ризиків.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019-го тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

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