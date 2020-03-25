Україна повністю закриє кордон для перетину громадян

В Україні з 27 березня збираються припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він уточнив, що до кінця тижня уряд розробить відповідний законопроект і ухвалить його на позачерговому засіданні.
За словами прем'єр-міністра, в Україну продовжує хлинути потік інфікованих пасажирів, чого бути не повинно.
При цьому заборони на вантажні перевезення поки не передбачено.
З 25 березня уряд офіційно працює в режимі НС.
Україна закриє кордони для пасажирів
Як повідомляв OBOZREVATEL, все карантинні заходи в Україні з 25 березня будуть продовжені ще на 30 днів через погіршення ситуації з епідемією коронавірусу. Попередній термін їх закінчення – 24 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За минулу добу від коронавірусу померли 1722 особи, загальна кількість жертв досягла 16 231.
За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.
Найбільше нових випадків зараження було виявлено в країнах Європи (24 087), а також на територіях Південної і Північної Америки (12 428).
У Європі лідером за кількістю заражень і раніше є Італія (63 927), за нею йдуть Іспанія (33 089) і Німеччина (29 212).
В Україні офіційно підтверджено 113 випадків зараження. Померли вже 3 людини. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.
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