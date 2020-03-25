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25 березня • оновлено в 14:33
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Україна повністю закриє кордон для перетину громадян

9.4т
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В Україні з 27 березня збираються припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він уточнив, що до кінця тижня уряд розробить відповідний законопроект і ухвалить його на позачерговому засіданні.

За словами прем'єр-міністра, в Україну продовжує хлинути потік інфікованих пасажирів, чого бути не повинно.

При цьому заборони на вантажні перевезення поки не передбачено.

З 25 березня уряд офіційно працює в режимі НС.

Україна закриє кордони для пасажирів

Україна закриє кордони для пасажирів

Як повідомляв OBOZREVATEL, все карантинні заходи в Україні з 25 березня будуть продовжені ще на 30 днів через погіршення ситуації з епідемією коронавірусу. Попередній термін їх закінчення – 24 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За минулу добу від коронавірусу померли 1722 особи, загальна кількість жертв досягла 16 231.

  • За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.

  • Найбільше нових випадків зараження було виявлено в країнах Європи (24 087), а також на територіях Південної і Північної Америки (12 428).

  • У Європі лідером за кількістю заражень і раніше є Італія (63 927), за нею йдуть Іспанія (33 089) і Німеччина (29 212).

  • В Україні офіційно підтверджено 113 випадків зараження. Померли вже 3 людини. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
кордон
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Комментарии на сайте не модерированы
В корень Задолбали
В корень Задолбали
Ептать... Да неужели Пока все не ввезли, не закрыли
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "в Украину продолжает хлынуть поток инфицированных пассажиров". Обоз, где вы находите своих писак и редакторов?
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